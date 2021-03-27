Глава Баварии призвал ЕС как можно скорее одобрить «Спутник V»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Вакцинация - единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении "Спутника V". Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин. Правда такова, что только вакцинация сможет победить коронавирус", - сказал Зёдер в интервью газете Passauer Neue Presse.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.



