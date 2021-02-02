Употребление грибов компенсирует дефицит микроэлементов

Грибы очень полезны для здоровья. Но недавно учёные обнаружили ещё один аргумент, подтверждающий этот факт.

Оказывается, употребление грибов помогает компенсировать дефицит микроэлементов в организме, сообщает МедиаПоток.

Для того чтобы восполнить необходимое количество витаминов и микроэлементов, нужно просто ежедневно есть грибы. Это растение содержит витамин D, цинк, фосфор, калий.

Кроме того, при употреблении грибов организм не нуждается в лишних жирах или калориях.

Иными словами, грибы являются диетическим продуктом, что очень полезно для организма.

Ранее диетологи раскрыли неожиданные полезные свойства грибов.