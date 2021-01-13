Малышева осудила купания в проруби на Крещение

Теледоктор подвергла критике традицию "моржевать" в ночь на 19 января.

Елена Малышева предостерегла россиян от погружения в прорубь, которое практикуется в день православного праздника Богоявления.

Ведущая программы "Жить здорово" назвала такую традицию странной и крайне опасной.

Елена Васильевна объяснила, что при погружении в ледяную воду, человек задерживает дыхание, что вкупе с резким перепадом температур может привести к инфаркту и другим поражениям сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи отмечают, что в Крещенскую ночь к ним регулярно поступают пациенты "с тяжелейшими аритмиями".

Малышева в интервью каналу "360°" отметила, что и православные священники не одобряют подобные "подвиги". Телеведущая рассказала, что поговорила с представителями духовенства, которые уверили: подобные традиции не имеют никакого отношения к таинству крещения.