Многие россияне планируют провести новогодние праздники на горнолыжных курортах. О том, как снизить риск получения травм на горнолыжных склонах, в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артём Николаев.
Специалист напомнил, что часто причинами травм становятся неправильная техника катания, недостаточная физическая подготовка, неправильно подобранное снаряжение.
До начала сезона лучше в течение двух-трёх месяцев потренироваться.
Пригодится умение правильно падать.
"При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация — столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс. Всегда надевайте защитные наколенники и налокотники, а также шлем и очки. Если мало опыта, катайтесь под присмотром инструктора и всегда трезво оценивайте свои силы", — пояснил специалист.
Также он напомнил, что на горнолыжном курорте не стоит злоупотреблять алкоголем.
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