Ортопед рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте

Многие россияне планируют провести новогодние праздники на горнолыжных курортах. О том, как снизить риск получения травм на горнолыжных склонах, в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артём Николаев.

Специалист напомнил, что часто причинами травм становятся неправильная техника катания, недостаточная физическая подготовка, неправильно подобранное снаряжение.

До начала сезона лучше в течение двух-трёх месяцев потренироваться.

Пригодится умение правильно падать.

"При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация — столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс. Всегда надевайте защитные наколенники и налокотники, а также шлем и очки. Если мало опыта, катайтесь под присмотром инструктора и всегда трезво оценивайте свои силы", — пояснил специалист.

Также он напомнил, что на горнолыжном курорте не стоит злоупотреблять алкоголем.