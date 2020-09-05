Руководитель Института диетологии Михаил Гинзбург рассказал, что молодость можно продлить с помощью некоторых продуктов. Например, тех, которые богаты ненасыщенными жирными кислотами. Это может быть оливковое масло или красная рыба. Также полезен и зелёный чай. А вот от сахара лучше отказаться, заменив его, к примеру, горьким шоколадом.

"В нём (в зелёном чае — Прим. ред) много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм", — объяснил Гинзбург.

"Нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови", — заключил специалист.