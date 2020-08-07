Врач объяснила, что делать при сильно заметных венах

Врач и психолог Ольга Бурлакова, автор системы осознанного оздоровления — СО2", рассказала, что делать людям, у которых слишком заметны вены на теле.

По словам специалиста, эта проблема является довольно сложной.

"Люди привыкли бороться с поверхностными симптомами и связывать любые проблемы в организме с конкретным местом, в котором они проявляются. То есть, если у человека болит зуб, то он считает, что проблема исключительно в зубе. Но на самом деле каждый зуб является отражением того или иного внутреннего органа. То же самое и с венами", — пояснила Бурлакова.

Если вены стали более заметными, то это говорит о том, что венозной крови что-то мешает проникать в более глубокие сосуды. Возможно, у какого-либо внутреннего органа есть отёк, который развился как реакция на сильный воспалительный процесс.

"К примеру, если вены проступили на ногах, то это значит, что существует сильное воспаление в кишечнике. В таком случае важно работать именно с этим воспалением — привести в норму питание, чтобы восстановить перистальтику кишечника и состав кишечной микрофлоры. Если вылечить кишечник, то кровообращение между туловищем и ногами восстановится, и вены на ногах перестанут быть проблемой", — объяснила Бурлакова, добавив, что вены на ногах можно обрабатывать специальными средствами, например, желеобразными смесями на травяной основе.