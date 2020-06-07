Стало известно, сколько платят донорам плазмы в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назвала сумму вознаграждения за сдачу донорской плазмы. Сдать плазму могут все жители столицы, которые переболели коронавирусом и приобрели антитела к недугу.

По словам Раковой, за 600 мл плазмы донорам платят пять тысяч рублей.

В дальнейшем плазму используют для лечения больных в тяжелом состоянии. Начать сдавать плазму можно не раньше, чем через две недели после выздоровления.