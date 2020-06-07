Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назвала сумму вознаграждения за сдачу донорской плазмы. Сдать плазму могут все жители столицы, которые переболели коронавирусом и приобрели антитела к недугу.
По словам Раковой, за 600 мл плазмы донорам платят пять тысяч рублей.
В дальнейшем плазму используют для лечения больных в тяжелом состоянии. Начать сдавать плазму можно не раньше, чем через две недели после выздоровления.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.