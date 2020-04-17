Роспотребнадзор: сократить режим самоизоляции россиянам по силам

Приблизить срок окончания режима самоизоляции, введенного в России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, можно.

О том, как это сделать, рассказали в Роспотребнадзоре.

В памятке,опубликованной на сайте санитарного ведомства,особо подчеркивается необходимость строго следовать рекомендациям по соблюдению всех временных ограничительных мер.

По данным санитарного ведомства, за сутки, 16 апреля, в 78 регионах России выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.