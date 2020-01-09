Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как войти в рабочий процесс после продолжительных новогодних праздников. Специалист отметила, что если человек здоров, он сможет адаптироваться в течение одного дня.
Чтобы проснуться и запустить иммунитет, с утра будет полезным принять теплый душ, потом растереться полотенцем и тепло одеться. Также рекомендуется выпить зеленый чай с кусочком шоколада, дойти до работы пешком и в первый рабочий день не перегружать себя.
Кроме того, втянуться в работу помогает хороший сон. Лучше всего ложиться спать не позднее 22:00 и не сидеть долго за компьютером.
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