Врач-терапевт: как вернуться к работе после длинных праздников

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как войти в рабочий процесс после продолжительных новогодних праздников. Специалист отметила, что если человек здоров, он сможет адаптироваться в течение одного дня.

Чтобы проснуться и запустить иммунитет, с утра будет полезным принять теплый душ, потом растереться полотенцем и тепло одеться. Также рекомендуется выпить зеленый чай с кусочком шоколада, дойти до работы пешком и в первый рабочий день не перегружать себя.

Кроме того, втянуться в работу помогает хороший сон. Лучше всего ложиться спать не позднее 22:00 и не сидеть долго за компьютером.

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