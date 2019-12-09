Специалисты рассказали о связи между раком и алкоголем

Ученые из Японии и США пришли к выводу, что употребление алкоголя даже в малых дозах повышает риск развития онкологии.

Специалисты проанализировали данные из 33 японских клиник за период с 2005 по 2016 гг. Им удалось собрать информацию о 63 200 тысячах пациентах с онкологическими заболеваниями и 63 200 здоровых людей. Участники рассказали, сколько спиртного они пьют и в течение какого времени.

В результате ученые выяснили, что риск развития онкологии меньше всего у людей, которые не употребляют алкогольные напитки. У людей, которые употребляли алкоголь в малых дозах, риск развития рака заметно повышался.

Так, один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет повышают общий риск заболеваний раком 5%.