Ожирение полезно при некоторых видах рака

Ученые-онкологи предполагают, что ожирение способствует замедлению роста раковой опухоли при некоторых видах данного заболевания.

Как сообщает Greatlove, ранее ученые считали что ожирение способствует развитию рака. Лишний вес считался фактором риска для развития опухоли, ее восстановления после хирургического вмешательства, химии, лучевой терапии.

А сейчас специалисты доказали, что при некоторых видах онкологии, например, меланоме, лишний вес помогает организму активнее бороться с опухолью.

Как сегодня доказали онкологи, гормон лептин, регулирующий наш энергообмен тесно связан с белками РД-1, выделяемыми опухолью для своей защиты от нашего защитника - иммунитета. У больных меланомой выживаемость с ожирением была выше. Онкологи уверены, что лишний вес защищает иммунную систему и замедляет процесс усиленного роста раковых клеток. Теперь при лечении учитывается индекс массы тела больного.

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