Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Стас Костюшкин вспомнил о судебном иске от Наташи Королёвой из-за фейка
Глафира Тарханова раскрыла имя новорождённой дочери и объяснила свой выбор
Отец Жанны Фриске начал задыхаться от оживлённого нейросетью образа умершей дочки
Певец Юрий Лоза высказался о кончине Егора Зайцева
Кардиолог Шехян рассказал, как извлечь из каши максимальную пользу
Преимущества и недостатки использования сухого шампуня
Владельцы авто с ДВС недовольны льготами для электромобилей
Lada Niva Legend стала самым доступным автомобилем в крупных российских городах
Яичница с грибами и капустой на завтрак: вкусно и сытно
Сокращение распространения болезней - ещё одна важная причина удаления нижних листьев у томатов

Зачем рекомендуется удалять нижние листья у томатных растений

Садоводство » Овощи

Многие дачники и огородники задаются вопросом, стоит ли удалять нижние листья у томатных растений. Этот агротехнический прием довольно распространен, но его необходимость и польза вызывают споры. Давайте разберёмся, действительно ли удаление нижних листьев у томатов является важным мероприятием.

Зачем рекомендуется удалять нижние листья у томатных растений
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зачем удаляют нижние листья у томатов?

Основные причины, по которым рекомендуется удалять нижние листья томатов:

1. Предотвращение загнивания плодов
Нижние листья часто соприкасаются с почвой, что повышает риск их загнивания и попадания инфекции на ягоды.

2. Улучшение воздухообмена и освещённости
Удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений и доступ солнечного света к корням и стволу.

3. Сокращение распространения болезней
Больные или пораженные вредителями нижние листья служат источником инфекции, которая может перейти на другие части растения.

Когда и как правильно удалять нижние листья?

Оптимальное время для проведения этой процедуры — конец июня-начало июля, когда растения активно наращивают зеленую массу. Удаляйте только самые нижние, старые и поврежденные листья, не затрагивая молодые и здоровые.

Обрезку проводите аккуратно, срезая лист у основания черешка. Не оставляйте пеньков, чтобы избежать загнивания. Собирайте и утилизируйте все срезанные листья, чтобы предотвратить распространение болезней.

Вместе с нижними листьями рекомендуется удалять и нижние боковые побеги (поросль), которые также могут стать очагом инфекции.

Однако, стоит помнить, что листья — это "фабрика" фотосинтеза, поэтому их чрезмерное удаление может ослабить растение. Поэтому важно соблюдать баланс и не перестараться.

В целом, умеренное удаление нижних листьев у томатов является полезным агротехническим приёмом, который помогает защитить растения и ускорить созревание плодов. Но злоупотреблять им не стоит.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
В Волчанске армия России окончательно взяла под контроль Агрегатный завод Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Последние материалы
В Волчанске армия России окончательно взяла под контроль Агрегатный завод
Зачем рекомендуется удалять нижние листья у томатных растений
Владельцы авто с ДВС недовольны льготами для электромобилей
Lada Niva Legend стала самым доступным автомобилем в крупных российских городах
Яичница с грибами и капустой на завтрак: вкусно и сытно
Астроном Нестеренко объяснила загадочный радиосигнал из космоса ASKAP J1935+2148
Япония закупила морских ежей у России почти на 900 млн рублей
Скончался сын кутюрье Вячеслава Зайцева Егор
Стало известно, какую опасность для кошки несёт окно
У Роберта Де Ниро был неудачный опыт съёмок в фильме, который принёс "Оскар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников