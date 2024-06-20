Сокращение распространения болезней - ещё одна важная причина удаления нижних листьев у томатов

Многие дачники и огородники задаются вопросом, стоит ли удалять нижние листья у томатных растений. Этот агротехнический прием довольно распространен, но его необходимость и польза вызывают споры. Давайте разберёмся, действительно ли удаление нижних листьев у томатов является важным мероприятием.
Основные причины, по которым рекомендуется удалять нижние листья томатов:
1. Предотвращение загнивания плодов
Нижние листья часто соприкасаются с почвой, что повышает риск их загнивания и попадания инфекции на ягоды.
2. Улучшение воздухообмена и освещённости
Удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений и доступ солнечного света к корням и стволу.
3. Сокращение распространения болезней
Больные или пораженные вредителями нижние листья служат источником инфекции, которая может перейти на другие части растения.
Оптимальное время для проведения этой процедуры — конец июня-начало июля, когда растения активно наращивают зеленую массу. Удаляйте только самые нижние, старые и поврежденные листья, не затрагивая молодые и здоровые.
Обрезку проводите аккуратно, срезая лист у основания черешка. Не оставляйте пеньков, чтобы избежать загнивания. Собирайте и утилизируйте все срезанные листья, чтобы предотвратить распространение болезней.
Вместе с нижними листьями рекомендуется удалять и нижние боковые побеги (поросль), которые также могут стать очагом инфекции.
Однако, стоит помнить, что листья — это "фабрика" фотосинтеза, поэтому их чрезмерное удаление может ослабить растение. Поэтому важно соблюдать баланс и не перестараться.
В целом, умеренное удаление нижних листьев у томатов является полезным агротехническим приёмом, который помогает защитить растения и ускорить созревание плодов. Но злоупотреблять им не стоит.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.