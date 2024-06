Сокращение распространения болезней - ещё одна важная причина удаления нижних листьев у томатов

Многие дачники и огородники задаются вопросом, стоит ли удалять нижние листья у томатных растений. Этот агротехнический прием довольно распространен, но его необходимость и польза вызывают споры. Давайте разберёмся, действительно ли удаление нижних листьев у томатов является важным мероприятием.

