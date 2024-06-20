Сокращение распространения болезней - ещё одна важная причина удаления нижних листьев у томатов

Зачем рекомендуется удалять нижние листья у томатных растений

Многие дачники и огородники задаются вопросом, стоит ли удалять нижние листья у томатных растений. Этот агротехнический прием довольно распространен, но его необходимость и польза вызывают споры. Давайте разберёмся, действительно ли удаление нижних листьев у томатов является важным мероприятием.

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Зачем удаляют нижние листья у томатов?

Основные причины, по которым рекомендуется удалять нижние листья томатов:

1. Предотвращение загнивания плодов

Нижние листья часто соприкасаются с почвой, что повышает риск их загнивания и попадания инфекции на ягоды.

2. Улучшение воздухообмена и освещённости

Удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений и доступ солнечного света к корням и стволу.

3. Сокращение распространения болезней

Больные или пораженные вредителями нижние листья служат источником инфекции, которая может перейти на другие части растения.

Когда и как правильно удалять нижние листья?

Оптимальное время для проведения этой процедуры — конец июня-начало июля, когда растения активно наращивают зеленую массу. Удаляйте только самые нижние, старые и поврежденные листья, не затрагивая молодые и здоровые.

Обрезку проводите аккуратно, срезая лист у основания черешка. Не оставляйте пеньков, чтобы избежать загнивания. Собирайте и утилизируйте все срезанные листья, чтобы предотвратить распространение болезней.

Вместе с нижними листьями рекомендуется удалять и нижние боковые побеги (поросль), которые также могут стать очагом инфекции.

Однако, стоит помнить, что листья — это "фабрика" фотосинтеза, поэтому их чрезмерное удаление может ослабить растение. Поэтому важно соблюдать баланс и не перестараться.

В целом, умеренное удаление нижних листьев у томатов является полезным агротехническим приёмом, который помогает защитить растения и ускорить созревание плодов. Но злоупотреблять им не стоит.