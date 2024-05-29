Как лучше всего хранить собранный урожай клубники

Рассказываем, как продлить срок годности клубники

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника - одна из самых любимых и популярных ягод. Однако после сбора урожая она довольно быстро портится, теряя свою свежесть и вкусовые качества. Поэтому очень важно знать, как правильно хранить собранную клубнику, чтобы продлить срок её годности.

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Как подготовить клубнику к хранению

Перед тем, как закладывать собранную клубнику на хранение, ее необходимо правильно подготовить:

1. аккуратно соберите ягоды в сухую погоду. Избегайте повреждения плодов;

2. удалите ягоды с повреждениями, пятнами и другими дефектами. Негодные плоды могут испортить весь урожай;

3. промойте ягоды в прохладной воде и тщательно просушите;

4. удалите плодоножки, оставив небольшие хвостики.

Способы хранения

Существует несколько эффективных способов сохранения свежести собранной клубники:

1. В холодильнике

Самый распространенный способ - хранение в холодильнике при температуре 0-5°С. Так клубника может сохраняться до 5-7 дней.

Для этого уложите ягоды в один слой в пластиковые или стеклянные контейнеры. Можно выстлать дно емкости бумажными полотенцами или пищевой пленкой для лучшей впитываемости влаги.

2. В морозильной камере

Для длительного хранения клубнику можно заморозить. Ягоды промойте, просушите и разложите в один слой на лист или противень. Поместите в морозилку. Как только они замерзнут, пересыпьте в пакеты или контейнеры для дальнейшего хранения.

Замороженная клубника может сохраняться до 12 месяцев.

3. В герметичных банках

Еще один способ - консервирование клубники в герметичных стеклянных банках. Для этого ягоды заливают сиропом или укладывают слоями с сахаром.

Такая консервированная клубника может храниться до 1 года в прохладном темном месте.

4. В соке или компоте

Клубнику можно заготовить и в виде компотов или соков. Для этого ягоды обрабатывают термически и заливают сахарным сиропом.

Хранить такие заготовки следует в прохладном темном месте. Срок их годности - до 1 года.

Соблюдайте правила хранения, и ваша клубника будет радовать свежестью и вкусом на протяжении длительного времени.