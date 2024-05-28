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Чем подкормить редис, чтобы вырос крупным

Выращиваем крупную редиску

1:52
Садоводство » Овощи

Редис - это один из самых популярных овощей в нашей стране. Он не только вкусный и полезный, но и очень прост в выращивании. Однако, чтобы получить крупные и сочные корнеплоды, необходимо правильно подкормить редис.

Молодые растения не нуждаются в дополнительном питании, так как они получают все необходимые вещества из почвы. Но если вы хотите вырастить крупные корнеплоды, то подкормка будет необходима.

Одним из самых эффективных способов подкормки редиса является использование органических удобрений. Например, перегноя или компоста. Они содержат много питательных веществ, которые будут полезны для роста и развития растения. Однако, не стоит злоупотреблять удобрениями, так как это может привести к перегрузке почвы и негативно сказаться на росте редиса.

Также можно использовать минеральные удобрения, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они содержат определенное количество азота, фосфора и калия, которые необходимы для роста растения. Но опять же, не стоит переусердствовать с их количеством, так как это может привести к перегрузке почвы и негативно сказаться на качестве корнеплодов.

Ещё одним важным аспектом при подкормке редиса является регулярность. Необходимо подкармливать растение каждые 2-3 недели, начиная с момента появления первых настоящих листьев. Также стоит учитывать, что редис любит влажную почву, поэтому перед подкормкой рекомендуется поливать почву.

Но помимо правильной подкормки, не забывайте и о других аспектах выращивания редиса. Необходимо следить за температурой и влажностью воздуха, регулярно пропалывать и рыхлить почву, а также защищать растение от вредителей.

Чем подкормить редиску в открытом грунте и теплице
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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