Избавьтесь от слизней участке: вот несколько рабочих способов

Вот несколько методов борьбы со слизнями на вашем участке без использования химических средств.
Мульчирование "неприятными" материалами. Слизням не нравится перемещаться по некоторым поверхностям, таким как яичная скорлупа, сено или солома. Поэтому использование таких материалов в качестве мульчи может создать им неудобства при передвижении.
Отпугивающие вещества. Зола и острый перец являются неприятными для слизней веществами, которые они стараются избегать. Также можно использовать табак и горчицу для отпугивания слизней.
Ловушки. Слизни привлекаются запахом пива, поэтому закапывание стаканов с пивом может помочь ловить и уничтожать их.
Отлов и уничтожение вручную. Слизни часто скапливаются под различными предметами, такими как доски или камни. Оставьте такие предметы на земле на ночь, чтобы утром можно было легко собрать и уничтожить слизней.
Яблочный сок. Слизням вреден яблочный сок, поэтому можно приготовить ловушку, закопав миску с перебродившим яблочным соком и листьями салата, клевера или одуванчика. Слизни привлекутся запахом, но после поедания яблочного сока они погибнут.
Привлечение естественных хищников. Ящерицы, жабы и ёжики являются естественными врагами слизней и могут помочь сократить их численность на вашем участке.
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