Избавьтесь от слизней участке: вот несколько рабочих способов

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Как избавиться от слизней

1:32
Садоводство » Вредители и болезни

Вот несколько методов борьбы со слизнями на вашем участке без использования химических средств.

Как избавиться от слизней
Фото: creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Мульчирование "неприятными" материалами. Слизням не нравится перемещаться по некоторым поверхностям, таким как яичная скорлупа, сено или солома. Поэтому использование таких материалов в качестве мульчи может создать им неудобства при передвижении.

Отпугивающие вещества. Зола и острый перец являются неприятными для слизней веществами, которые они стараются избегать. Также можно использовать табак и горчицу для отпугивания слизней.

Ловушки. Слизни привлекаются запахом пива, поэтому закапывание стаканов с пивом может помочь ловить и уничтожать их.

Отлов и уничтожение вручную. Слизни часто скапливаются под различными предметами, такими как доски или камни. Оставьте такие предметы на земле на ночь, чтобы утром можно было легко собрать и уничтожить слизней.

Яблочный сок. Слизням вреден яблочный сок, поэтому можно приготовить ловушку, закопав миску с перебродившим яблочным соком и листьями салата, клевера или одуванчика. Слизни привлекутся запахом, но после поедания яблочного сока они погибнут.

Привлечение естественных хищников. Ящерицы, жабы и ёжики являются естественными врагами слизней и могут помочь сократить их численность на вашем участке.

В ОГОРОДЕ СЛИЗНИ, КАК ИЗБАВИТЬСЯ? Не дайте им перезимовать! Этот раствор прогонит слизней прочь!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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