Делимся причинами почему чернеют листья у груш

Почему на груше чернеют и сохнут листья

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

На груше чернеют и сохнут листья по нескольким причинам. Во-первых, это может быть связано с недостатком влаги в почве. Груша является растением, которое любит влажность, поэтому при длительной засухе она может начать испытывать дефицит воды, что приводит к увяданию и чернению листьев.

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Кроме того, на груше могут появляться различные болезни и вредители, которые также могут вызывать чернение и засыхание листьев. Например, это может быть грибковая инфекция, такая как мучнистая роса или черная пятнистость, которые поражают листья и приводят к их гибели.

Также стоит обратить внимание на состояние почвы и ее плодородность. Если почва истощена и не содержит достаточного количества питательных веществ, то растение может страдать от недостатка питания, что также может привести к чернению и засыханию листьев.

Наконец, важно учитывать и климатические условия. Например, сильные морозы или резкие перепады температуры могут негативно сказаться на груше и привести к чернению и засыханию листьев.