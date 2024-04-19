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Делимся причинами почему чернеют листья у груш

Почему на груше чернеют и сохнут листья

1:11
Садоводство » Деревья и кустарники

На груше чернеют и сохнут листья по нескольким причинам. Во-первых, это может быть связано с недостатком влаги в почве. Груша является растением, которое любит влажность, поэтому при длительной засухе она может начать испытывать дефицит воды, что приводит к увяданию и чернению листьев.

Почему на груше чернеют и сохнут листья
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Кроме того, на груше могут появляться различные болезни и вредители, которые также могут вызывать чернение и засыхание листьев. Например, это может быть грибковая инфекция, такая как мучнистая роса или черная пятнистость, которые поражают листья и приводят к их гибели.

Также стоит обратить внимание на состояние почвы и ее плодородность. Если почва истощена и не содержит достаточного количества питательных веществ, то растение может страдать от недостатка питания, что также может привести к чернению и засыханию листьев.

Наконец, важно учитывать и климатические условия. Например, сильные морозы или резкие перепады температуры могут негативно сказаться на груше и привести к чернению и засыханию листьев.

Чернеют и сохнут листья груши. Бактериальный ожог
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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