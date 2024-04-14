От яблоневой плодожорки избавляемся так: 3 проверенных метода — червей больше не увидите

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Как избавиться от яблоневой плодожорки

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Садоводство » Вредители и болезни

Методы борьбы с плодожоркой, основанные на народных средствах, могут быть применены в середине лета, когда вредители уже замечены на плодовых деревьях. Они не наносят вреда человеку и могут быть эффективными.  

Как избавиться от яблоневой плодожорки
Фото: https://www.flickr.com/photos/26138378@N03/2630688669/ by Patrick Clement from West Midlands, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отвар полыни. Нарезать мелко растения полыни и залить их ведром воды, настаивать в течение суток, затем кипятить около полчаса, процедить и разбавить водой. Можно добавить тертое мыло для лучшего прилипания. Этим средством можно обрабатывать растения после цветения и впоследствии несколько раз при необходимости.

Настой бархатцев. Залить 500 г измельчённых растений кипятком, остудить, процедить и развести водой наполовину. Этот настой также можно использовать для опрыскивания насаждений.

Дёготь берёзовый или камфорный спирт. Намочить тряпки или ветошь этими веществами и разместить их в кроне деревьев или повесить на ветвях. Эти запахи отпугивают вредителей и могут предотвратить кладку яиц.

ЭТИ 3 ПРИЕМА ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОЖОРКИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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