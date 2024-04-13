Этой быстрой болезни подвержены овощи, деревья и цветы

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Рассказываем о болезни растений - бурая пятнистость

1:40
Садоводство » Вредители и болезни

Бурая пятнистость — это одна из наиболее распространённых болезней растений, которая может повлиять на различные виды растений, включая овощные культуры, фруктовые деревья и цветы. Эта болезнь вызывается грибком Alternaria, который может проникать в растения через поврежденные участки кожи или через открытые стомы.

Рассказываем о болезни растений - бурая пятнистость
Фото: flickr.com by Scot Nelson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Симптомы бурой пятнистости включают появление коричневых или черных пятен на листьях, стеблях и плодах растений. Пятна могут быть различной формы и размера, и со временем они могут объединяться, покрывая большие участки растения. Кроме того, инфицированные растения могут иметь слабые и поврежденные стебли, листья и плоды, что может привести к уменьшению урожая.

Бурая пятнистость может распространяться быстро в условиях высокой влажности и тепла, поэтому важно принимать меры предосторожности для предотвращения её появления. Это может включать в себя регулярное удаление поврежденных и больных частей растений, поддержание хорошей вентиляции и умеренного полива, а также использование средств защиты растений.

Если бурая пятнистость все же появилась на растениях, то необходимо принять меры для ее лечения. Это может включать в себя применение фунгицидов, которые помогут уничтожить грибок и предотвратить его распространение. Также важно следить за состоянием растений и удалять инфицированные части, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

В целом, бурая пятнистость может быть серьёзной угрозой для здоровья растений и урожая, поэтому важно принимать меры предосторожности и своевременно реагировать на её появление.

Бурая пятнистость томатов - Что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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