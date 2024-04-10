Подкармливаем пикированную рассаду: названы два ключевых элемента для молодых растений — важно внести в 2 этапа

Чем подкормить рассаду после пикировки

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После пикирования через две недели рассаду следует подкормить. После этого спустя 14 дней растения подкармливают второй раз.

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На первом этапе рассаде требуется азот. Подойдёт кальциевая селитра. Подкормку делайте следующим образом: возьмите 1 грамм сухого вещества на 1 литр воды. Рекомендуется использовать тёплую воду для быстрого растворения препарата. Полив следует проводить по влажной почве, чтобы предотвратить ожоги корней молодых растений.

Для второй подкормки нужен фосфор. Можно использовать монокалий фосфат. Раствор для рассады приготавливается следующим образом: 1 грамм препарата на 1 литр воды.