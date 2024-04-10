Подкармливаем пикированную рассаду: названы два ключевых элемента для молодых растений — важно внести в 2 этапа

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Чем подкормить рассаду после пикировки

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Садоводство » Советы

После пикирования через две недели рассаду следует подкормить. После этого спустя 14 дней растения подкармливают второй раз.  

Чем подкормить рассаду после пикировки
Фото: web.archive.org by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

На первом этапе рассаде требуется азот. Подойдёт кальциевая селитра. Подкормку делайте следующим образом: возьмите 1 грамм сухого вещества на 1 литр воды. Рекомендуется использовать тёплую воду для быстрого растворения препарата. Полив следует проводить по влажной почве, чтобы предотвратить ожоги корней молодых растений.

Для второй подкормки нужен фосфор. Можно использовать монокалий фосфат. Раствор для рассады приготавливается следующим образом: 1 грамм препарата на 1 литр воды.

ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ ДЛЯ МОЩНОГО РОСТА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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