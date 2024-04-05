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Весенний секрет дачников: 8 обязательных шагов для идеального сада

8 неотложных дел на даче в первый приезд весной

0:37
Садоводство » Советы

В весенние дни, когда природа пробуждается от зимней спячки, дачники должны быть готовы к ряду важных задач.

8 неотложных дел на даче в первый приезд весной
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Санитарная обрезка деревьев и кустарников, очистка участка от мусора, подготовка теплицы и грядок, прививка деревьев, приготовление компоста, посев овощей и зелени, а также посадка саженцев – все это неотъемлемые компоненты ухода за дачным участком в начале весны.

Эти шаги помогут не только подготовить сад и огород к будущему сезону, но и создать благоприятные условия для роста и развития растений, обеспечивая хороший урожай и красивый вид участка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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