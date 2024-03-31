Сделайте это для избавления от медведки: простая ловушка для вредителя

Как избавиться от медведок с помощью ловушки

0:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эта ловушка позволит избавиться от медведок. Вредитель не устоит перед мёдом. Поэтому можно создать несколько простых ловушек на их пути.

Фото: https://www.flickr.com/photos/wildreturn/48426618811/ by Andy Reago & Chrissy McClarren is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В землю можно вкопать стеклянную банку, обмазанную мёдом внутри. Затем банку следует закрыть куском оргалита или тонкой фанеры и засыпать травой. Остается лишь время от времени обновлять приманку и очищать банку от погибших медведок.

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