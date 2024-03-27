Крот сбежит, как ошпаренный: сделайте это для отпугивания вредителя — никаких сложных конструкций и покупок дорогих средств

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Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок

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Садоводство » Вредители и болезни

Этот способ помогает эффективно бороться с кротами. Он заключается в установке пивных банок на тонкие металлические прутки. Это способ не только не портит газон, но и не требует особых затрат. Тонкие прутки хорошо гремят, если на их концы надеть пивные банки. Такая конструкция качается даже при лёгком ветре, создавая звук, который распространяется в землю и отпугивает кротов.

Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
Фото: Own work by Stanislaw Szydlo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Беру самую тонкую арматуру. Куски арматуры должны быть примерно полтора метра (меньше нет смысла). На 50 см заглубляю их в землю (идеально — прямо в кротовину воткнуть). На свободный конец надеваю пивную банку", — пишет автор Дзен-канала "Посад".

Этот метод не только эффективен в любое время года, но и лёгок в применении. Банки можно установить в любом месте участка, и они будут действовать даже в вашем отсутствии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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