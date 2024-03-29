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Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы

Подкормка рассады после пикировки

1:22
Садоводство » Советы

Многие считают, что подкормка рассады после пикировки необязательна, но это не совсем так. Хотя, конечно, питательный грунт важен изначально.

Подкормка рассады после пикировки
Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первая подкормка обычно вносится через 10-14 дней после пикировки или когда на рассаде появляется 2-4 настоящих листа. Подкормка маленькой рассады с маленькими корнями бесполезна, так как корень ещё не способен усваивать питательные вещества.

Для подкормки перца садовод Дзен-канала "Маленькая Дача" использует банановую кожуру. Для этого садовод кладёт кожуру двух бананов в кастрюлю, заливает их двумя литрами воды и варит на среднем огне 8-10 минут. Затем раствор остужает и поливает рассаду. Банановая кожура богата полезными веществами, такими как медь, железо, фосфор и др.

Для следующей подкормки можно добавить азот, используя комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.

Для томатов, перца и другой рассады можно использовать монокалий фосфат, растворяя 1 грамм на 1 литр воды, или суперфосфат, добавляя 5 грамм на два литра тёплой воды.

Также можно применять гуматы для обогащения почвы. Органоминеральное удобрение, такое как биогумус, стимулирует рост корней и повышает иммунитет растений.

ПИКИРОВКА ЛЮБОЙ РАССАДЫ - ПРОСТО!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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