Эти кактусы смотрятся очень изящно и привлекут внимание любого

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Сорта самых красивых кактусов

2:33
Садоводство » Цветы

Кактусы — это удивительные и экзотические растения, которые привлекают внимание своей неповторимой красотой и множеством разнообразных форм. В этой статье мы расскажем о некоторых из самых красивых сортов кактусов, которые поражают своими уникальными особенностями.

Сорта самых красивых кактусов
Фото: flickr.com by John Menard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Эпифиллум (Epiphyllum) — это сорт кактусов, который великолепно цветет и может стать настоящим украшением любого интерьера. Его большие, прекрасные цветы могут быть разных оттенков: от нежно-розового до глубокого красного. Цветение эпифиллума происходит обычно весной или летом, и на протяжении нескольких дней он радует глаз своей красотой.

2. Гимнокалициум (Gymnocalycium) — это маленький, но очаровательный кактус с яркими цветами. Его цветки могут быть различных оттенков: от ярко-красного до насыщенного желтого. Он имеет специфическую форму, напоминающую шар, и растет медленно, что делает его еще более ценным и интересным для коллекционеров.

3. Пародия (Parodia) — это сорт кактусов, которые выглядят как маленькие шары с чудесными цветами на вершине. Они обладают яркими цветами, часто желтого или красного оттенка. Во время цветения пародия переливается разнообразными цветами, создавая неповторимый эффект. Отличительной особенностью этого сорта являются его шипы, которые выглядят как щетинки и придают ему особый шарм.

4. Сциллокактус (Scyllocactus) — это сорт кактусов, который известен своими великолепными крупными цветками в форме колокольчика. Они могут быть различных оттенков, от ярко-розового до пурпурного. Сциллокактус также известен своими достаточно длинными и острыми шипами, которые добавляют ему особую изюминку.

5. Фероцактус (Ferocactus) — это сорт кактусов, которые имеют очень яркое и привлекательное внешнее оформление. Они имеют крупные, блестящие и колючие стебли, которые могут быть окрашены в красивые оттенки зеленого и серебристого. Фероцактус также известен своими потрясающими цветками, которые могут быть различных оттенков, от красного до желтого.

Это только некоторые из самых красивых сортов кактусов. В мире существует огромное количество разнообразных видов и гибридов, каждый из которых обладает своей неповторимой красотой. Открытие и изучение этого мира станет увлекательным приключением для любителей растений и ценителей природной красоты.

ТОП-10 самых удивительных и красивых КАКТУСОВ для комнатного цветоводства
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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