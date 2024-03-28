Не все деревья подходят для участка: разбираемся в этом вопросе

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Какие деревья не нужно сажать на даче?

2:45
Садоводство » Деревья и кустарники

При создании уютного уголка на своей даче, необходимо тщательно выбирать растения, включая и деревья. Они являются основным элементом ландшафтного дизайна и могут придать уникальный характер участку, но не все деревья подходят для садов и огородов. Давайте рассмотрим, какие деревья лучше не сажать на даче.

Какие деревья не нужно сажать на даче?
Фото: https://commons.wikimedia.org by MONGO

Во-первых, не стоит выбирать деревья с агрессивной системой корней. Их корни могут проникать в соседствующую территорию и вызывать повреждения близлежащим постройкам или системам коммуникаций. К таким деревьям относятся ивы, тополя и распространенный клены, такие как клен ясенелистный и клен гибридный.

Во-вторых, стоит избегать быстрорастущих деревьев. Они, хоть и быстро создают затененные уголки на участке, но несут в себе ряд негативных особенностей. Такие деревья требуют постоянного и аккуратного обрезания, чтобы не превращать сад в густой заросли. Красивые и распространенные канделябровидные рябины и акации могут разрастаться так быстро, что станут проблемой для других растений, затмевая их и лишая их солнечного света.

Далее, не рекомендуется сажать на даче деревья с большим объемом листвы, особенно тех, которые имеют крупные листья. Падающая листва может создавать большие проблемы, особенно если деревья слишком близко расположены к постройкам или активно используемым площадкам. Потребуется много времени и усилий на ежедневные работы по сбору опавшей листвы. К таким деревьям относятся платаны, крупные экземпляры кленов и лип, а также некоторые сорта дуба.

Кроме того, стоит избегать деревьев с высокой аллергенностью. Ярко цветущие растения с прекрасным ароматом могут отлично смотреться в саду, но если у вас или ваших семьи есть аллергия, то придется отказаться от таких видов. К таким деревьям относятся березы, тополи, амброзия и ряд других.

Важно помнить, что каждый участок уникален и нуждается в особом подходе. Перед выбором деревьев лучше ознакомиться с их особенностями и требованиями к уходу. Помимо вышеперечисленных, есть также другие растения, которые могут быть нежелательными в определенных условиях. Поэтому, обязательно проконсультируйтесь с ландшафтным дизайнером или садовым центром, чтобы выбрать подходящие деревья для вашей дачи.

Выбор деревьев для дачи играет важную роль в создании комфортной атмосферы и ландшафта. Отказавшись от деревьев с агрессивной корневой системой, быстрорастущих видов, с большим объемом листвы и повышенной аллергенностью, вы сохраните участок от проблем связанных с интенсивным уходом и создадите место, где будет приятно проводить время.

Никогда не сажайте эти деревья рядом
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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