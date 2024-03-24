Полезно даже для опытного огородника: что сажать в апреле

Какие семена сажают в апреле

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Апрель считается наиболее оптимальным месяцем для тех, кто планирует выращивать овощи на своем огороде.

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В это время почва активно прогревается днем, сохраняя достаточное количество влаги, вредители еще не доставляют хлопот, что делает апрель идеальным для посадки помидоров, огурцов и других овощей на открытый грунт.

Для рассады на подоконнике уже поздно, поэтому можно легко создать мини-парник прямо на участке.

Для этого достаточно вскопать землю, удобрить ее перегноем. В подготовленной почве делают бороздки, сеют семена и сразу накрывают целлофаном. Через 5-7 дней в мини-парнике появятся первые всходы.

Крайне важно следить за поливом, проветриванием, но не следует пикировать грунтовую рассаду. Когда наступит устойчивое тепло (вторая половина или конец апреля), пленку с мини-парника можно полностью снять на день, а ночью снова накрыть. С ростом рассады необходимо будет увеличивать высоту укрывного материала до 60-70 см.

В открытый грунт, без использования парника, но с укрывным материалом можно посеять семена моркови, редиса, редьки и различной зелени. Во второй половине апреля, когда погода становится более теплой и солнечной, без дополнительных укрытий можно сеять семена свеклы, кукурузы, подсолнечника и бобовых.

Важно следить за погодными условиями и ухаживать за растениями, чтобы обеспечить хороший урожай.