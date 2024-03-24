Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов

Томат "Бочка Мёда" удивит сладким вкусом

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Томат "Бочка Мёда" - это один из первых сортов, который радует сладким вкусом и красотой плодов ещё в начале сезона. Многие садоводы уже оценили его мясистые и сладкие помидоры. Они просто великолепны! Даже в сентябре все плоды радовали глаз выровненной формой!

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Этот сорт является новинкой 2022 года. Индетерминантный и среднеранний, он прекрасно растет как в теплице, так и на открытом грунте. Куст компактный, достигает высоты 120-150 см, но очень крепкий. Листья тонкие, не загораживают солнечный свет, пишет огородница из Сибири, ведущая Дзен-канал "Огородная азбука Ольги Черновой".

Плоды крупные, плоскоокруглые, ярко-жёлтые, типичные для биф-томатов, весят около 400 грамм. Вкус этой сортовой помидоры просто потрясающий — сладкий и сочный, без намёка на кислинку. На солнечном месте они становятся ещё более сладкими и оранжевыми.

Первые плоды созревают через 100 дней после посадки. Огородница решила выращивать "Бочку Мёда" на открытом грунте и была приятно удивлена его устойчивостью к холоду и жаре. Этот сорт хорошо перенёс майские заморозки и продолжал радовать плодами даже в середине сентября. Кроме того, он не подвергался заболеваниям.