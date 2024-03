Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов

Томат "Бочка Мёда" - это один из первых сортов, который радует сладким вкусом и красотой плодов ещё в начале сезона. Многие садоводы уже оценили его мясистые и сладкие помидоры. Они просто великолепны! Даже в сентябре все плоды радовали глаз выровненной формой!

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic