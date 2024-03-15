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Эти сорта винограда отлично растут в средней полосе РФ: дачники обожают их за царский урожай - кусты до 900 г

Сорта винограда "Анюта", "Восторг", "Атос"

1:47
Садоводство » Плодовые

Виноград, когда-то ассоциировавшийся с южным климатом, теперь успешно выращивается и на севере. Благодаря селекционной работе появилось множество сортов, которые прекрасно приживаются в средней полосе России, включая Подмосковье. Урожай этих сортов винограда часто не уступает по вкусу южным аналогам. Рассмотрим несколько разновидностей, которые хорошо произрастают в Подмосковье и дают обильный урожай

Сорта винограда "Анюта", "Восторг", "Атос"
Фото: Own work by Julian Herzog is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Анюта". Неприхотливый сорт, приспосабливающийся к умеренным климатическим условиям. Ягоды вызревают равномерно, а кисти крупные, массой от 700 до 900 грамм. Этот сорт устойчив к засухе, но в жаркое лето требует регулярного полива. Не рекомендуется переусердствовать с поливом, чтобы избежать гниения корней.

"Восторг". Ещё один ранний сорт, дающий отличные урожаи. Грозди крупные, средней массой около 500 грамм. Ягоды этого сорта сочные и сладкие. Восторг устойчив к холоду и грибковым заболеваниям, но подвержен филлоксере.

"Атос". Этот сорт отличается сверхранней зрелостью, первые плоды можно собирать уже через 90-100 дней после посадки. Грозди средней массой около 800 грамм, а ягоды достигают 7-12 грамм каждая. "Атос" не требует частого полива, но нуждается в уходе и регулярном удобрении.

Помимо выбора подходящего сорта, важно учитывать условия посадки и ухода за виноградом. Культуру следует сажать на солнечное место и поддерживать правильный уровень влажности почвы. Подкармливать виноград нужно комплексными удобрениями, а также обеспечивать достаточное пространство между кустами для хорошего проветривания. Нужно также обеспечить защиту от холода в зимний период.

ВИНОГРАД АНЮТА/описание/характеристика
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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