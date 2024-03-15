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Средство для подкормки растений! Рассказываем о нашатырном спирте

Нашатырный спирт для растений: скрытая опасность

2:45
Садоводство » Советы

Нашатырный спирт (раствор аммиака) широко известен как эффективное средство для подкормки растений. Однако следует помнить об опасности его применения и соблюдать меры предосторожности.

Нашатырный спирт для растений: скрытая опасность
Фото: https://gardenguideusa.com/

Опасность для растений

  • Ожоги листьев: Аммиак в высокой концентрации может вызвать ожоги листьев, приводя к их увяданию и гибели. Чрезмерное внесение нашатырного спирта может привести к накоплению аммиака в почве, что ингибирует рост корней и угнетает растения.
  • Изменения pH почвы: Нашатырный спирт повышает pH почвы, что может сделать ее щелочной и непригодной для некоторых растений. Это особенно опасно для культур, предпочитающих кислую почву, таких как рододендроны и азалии.
  • Токсичность для насекомых-опылителей: Аммиак токсичен для пчел и других насекомых-опылителей. Использование нашатырного спирта во время цветения может привести к сокращению популяций насекомых, необходимых для опыления.

Меры предосторожности

Чтобы избежать негативных последствий для растений и окружающей среды, важно соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Разбавляйте перед применением: Никогда не используйте нашатырный спирт в неразбавленном виде. Рекомендуется разбавлять его водой в соотношении 1:100 (1 мл нашатырного спирта на 100 мл воды).
  • Вносите редко: Не удобряйте растения нашатырным спиртом чаще, чем раз в месяц. Избыточное внесение может накопить аммиак в почве и нанести вред растениям.
  • Избегайте прямого попадания на листья: Наносите разбавленный нашатырный спирт только на почву у основания растений. Избегайте попадания на листья, так как это может вызвать ожоги.
  • Используйте с осторожностью для чувствительных растений: Не применяйте нашатырный спирт для растений, предпочитающих кислую почву, или для растений с нежными листьями.
  • Храните в недоступном для детей и домашних животных месте: Нашатырный спирт токсичен при проглатывании и вдыхании. Храните его в плотно закрытом контейнере в недоступном для детей и домашних животных месте.

Альтернативные методы подкормки

Существуют альтернативные методы подкормки растений, не связанные с риском использования нашатырного спирта. К ним относятся:

  • Натуральные удобрения, такие как компост, навоз и костная мука
  • Минеральные удобрения с контролируемым высвобождением
  • Биогумус (натуральное органическое удобрение, полученное в результате переработки органических отходов дождевыми червями)

Используя эти альтернативы, вы можете обеспечить своим растениям необходимые питательные вещества, не рискуя нанести вред растениям, окружающей среде или здоровью человека.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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