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Эти растения помогут создать атмосферу умиротворения и уважения к усопшим

Какие растения нельзя сажать на кладбище

2:18
Садоводство » Цветы

Растения — это неотъемлемая часть нашей окружающей среды, они являются символом жизни, красоты и благополучия. Однако, существуют определённые растения, которые не рекомендуется сажать на кладбище. Это связано с различными факторами, такими как эстетика, безопасность и уход. В данной статье мы рассмотрим несколько примеров таких растений, которые помогут создать атмосферу умиротворения и уважения к усопшим.

Какие растения нельзя сажать на кладбище
Фото: creativecommons.org by Randi Hausken is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Первым растением, которое не рекомендуется высаживать на кладбище, является вереск. Вереск имеет яркие цветы и привлекательный внешний вид, однако его корни могут повредить гравийные дорожки и могильные плиты. Кроме того, вереск может привлекать насекомых, таких как пчелы и осы, что может создавать неудобства для посетителей кладбища.

Другим растением, которое следует избегать на кладбище, является бамбук. Бамбук, хотя и кажется надежным и декоративным растением, обладает агрессивными корнями, способными проникать в почву на значительные глубины. Это может вызвать повреждение кладбищенских надгробий и привести к дополнительным расходам на их ремонт или замену.

Отдельного внимания заслуживает также дерен. Дерен является популярным растением благодаря своей декоративности и способности сохранять свежесть цветов на протяжении долгого времени. Однако, его корни могут также вызывать проблемы, особенно когда растение высаживается рядом с могилами. Корни дерена могут вызвать их деформацию и повредить кладбищенские плиты.

Также важно упомянуть растение под названием приветливое дерево (Celastrus orbiculatus), которое по традиции сажают на кладбище. Несмотря на привлекательные листву и плоды, это растение является инвазивным видом, что означает, что оно может вытеснить местный флору и создавать проблемы для экосистемы, включая кладбища.

В целях сохранения эстетики, безопасности и ухода за кладбищенскими местами покоя, рекомендуется принимать во внимание составляющие растений, при их выборе исключая вышеуказанные. Кроме того, важно обратить внимание на требования к уходу и поддержке растений, чтобы создать гармоничную атмосферу и уважение к памяти усопших.

Что посадить на кладбище
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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