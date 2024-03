Если почва на вашем участке глинистая - не беда: её можно улучшить

Глинистая почва может стать проблемой для садоводов. Хотя некоторые деревья и кустарники хорошо растут на ней, у большинства однолетних, многолетних растений и овощей недостаточно прочные корни, чтобы пробиться сквозь плотную глину. В глинистой почве луковицы весенних цветов просто загнивают за зиму.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung is licensed under public domain.