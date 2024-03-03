Если почва на вашем участке глинистая - не беда: её можно улучшить

Как улучшить глинистую почву

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Глинистая почва может стать проблемой для садоводов. Хотя некоторые деревья и кустарники хорошо растут на ней, у большинства однолетних, многолетних растений и овощей недостаточно прочные корни, чтобы пробиться сквозь плотную глину. В глинистой почве луковицы весенних цветов просто загнивают за зиму.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung is licensed under public domain.

Однако можно улучшить её, добавив в почву органические вещества, такие как кора, опилки, торфяной мох, материалы для компостирования или навоз, пишет thespruce.com.

Начните с определения зоны выращивания для вашей грядки. Если вы улучшаете существующую грядку, вы можете выкопать любые растения, которые хотите сохранить, и посадить их в горшки до завершения работ по улучшению почвы

Вот шаги по улучшению глинистой почвы:

Добавьте 15 см органического вещества на всю грядку. Необработанные скошенные травы, измельчённые листья, перепревший навоз и компост — все это идеальный выбор.

Распределите это поверх почвы, затем обработайте им верхний слой почвы от 15 до 30 см. Использовать лопату лучше, чем культиватор, поскольку она перемещает много земли, не измельчая почву.

Если хотите, немедленно засадите грядку.

Грядка в саду будет на несколько дюймов выше, чем изначально, но она будет оседать в течение сезона по мере разложения органического материала.

Не добавляйте песок в глинистую почву. На самом деле, это создает большую проблему. Хотя суглинистые почвы, считающиеся идеальной садовой почвой, представляют собой смесь песка и глины, при добавлении песка непосредственно к глине получается нечто, напоминающее бетон. Причина, по которой суглинистые почвы хороши для растений, заключается в том, что они также содержат большое количество органических веществ в качестве основы для песка и глины. Для улучшения глинистой почвы используйте только компост и другие органические вещества, а не песок.