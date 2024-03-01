Эффективные методы борьбы с лишайниками в саду: рассказываем о нескольких способах

Как справиться с лишайниками на деревьях

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лишайник, несмотря на свою красоту, может вызывать беспокойство у домовладельцев и садоводов. Хотя он не вреден для деревьев, его присутствие может быть неприятным и способствовать размножению вредных организмов. Рекомендуется удалять лишайники в начале весны или поздней осенью.

Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существуют несколько способов борьбы с лишайником:

Обрезка больных или мертвых ветвей помогает улучшить состояние дерева и сократить количество лишайников.

При обширном появлении лишайника можно воспользоваться электромойкой для его удаления, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить дерево.

Лишайник можно аккуратно удалить щёткой или пластиковым скребком, но следует быть осторожным, чтобы не повредить кору дерева.

Самый эффективный способ избавиться от лишайника на плодовых деревьях — обработка. Использование раствора железного или медного купороса помогает предотвратить различные грибковые заболевания. Важно провести обработку деревьев тщательно для максимальной эффективности.

Для предотвращения появления лишайника в будущем необходимо регулярно ухаживать за деревьями, обрезая мертвые ветви и обеспечивая достаточное питание и влажность. Это также поможет сохранить кору деревьев чистой и поддерживать их эстетический вид.

Хотя лишайник не является серьезной угрозой для здоровья деревьев, его контроль и удаление могут помочь сохранить их в хорошем состоянии и предотвратить возможные проблемы.