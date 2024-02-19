Совсем скоро весна: когда снимать укрытия с роз

Правильно снимаем укрытия роз после зимы

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. И, конечно же, одним из самых любимых цветов весны являются розы. Но чтобы они радовали нас своими нежными бутонами, необходимо правильно снять укрытие, которое защищало их от холодов зимы.

Фото: commons.wikimedia. org by Moonik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Изначально необходимо определить время снятия укрытия. Обычно это происходит в конце марта — начале апреля, когда снег уже полностью растаял и ночные температуры не опускаются ниже 0 градусов. Но если в вашем регионе зимы длительные и холодные, то лучше подождать ещё немного, чтобы не повредить растения.

Перед тем, как приступить к снятию укрытия, необходимо подготовить все необходимые инструменты: садовые ножницы, перчатки, ведро с водой и садовый шланг. Также стоит подготовить место, куда будете складывать укрытие, чтобы не создавать беспорядка на участке.

Сразу будет правильным удалить верхний слой укрытия, который защищал розы от снега и морозов. Это может быть сухая листва, солома, хвоя или специальный материал для укрытия растений. Необходимо аккуратно собрать его и сложить в ведро или на специально подготовленное место.

Затем необходимо осмотреть розы и удалить все сухие и повреждённые ветки. Если вы заметите на них признаки заболевания, то надо обработать растения специальными препаратами. Также стоит удалить все сухие листья и оставить только здоровые.

После этого можно приступать к обрезке роз. Она необходима для того, чтобы растения получили достаточно света и воздуха, а также для формирования красивой кроны. Обрезать необходимо до здоровой почки, оставляя 3-4 почки на каждой ветке. Также стоит удалить все ветки, которые растут внутрь куста или пересекаются между собой.

После обрезки розы необходимо хорошо полить. Это поможет растениям восстановиться после зимы и подготовиться к активному росту. Также можно добавить удобрения для роз, чтобы они получили необходимые питательные вещества.

После того, как розы были обрезаны и политы, необходимо убрать все оставшиеся укрытия.