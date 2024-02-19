Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание
10-минутная бьюти-рутина Наоми Кэмпбелл: матирующий тонер, мезороллер и смесь для сияния кожи
Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание
Эндокринолог Тананакина: как избежать развития саркопении
Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Бьюти-привычки, которые просто соблюдать каждому
Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву
Эксперт Ревин: ошибка при парковке с АКПП, которую часто допускают водители
Блеск без усилий: народные хитрости в борьбе с известковым налетом на ваших кранах
Совсем скоро весна: когда снимать укрытия с роз

Правильно снимаем укрытия роз после зимы

2:08
Садоводство » Цветы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. И, конечно же, одним из самых любимых цветов весны являются розы. Но чтобы они радовали нас своими нежными бутонами, необходимо правильно снять укрытие, которое защищало их от холодов зимы.

Правильно снимаем укрытия роз после зимы
Фото: commons.wikimedia. org by Moonik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Изначально необходимо определить время снятия укрытия. Обычно это происходит в конце марта — начале апреля, когда снег уже полностью растаял и ночные температуры не опускаются ниже 0 градусов. Но если в вашем регионе зимы длительные и холодные, то лучше подождать ещё немного, чтобы не повредить растения.

Перед тем, как приступить к снятию укрытия, необходимо подготовить все необходимые инструменты: садовые ножницы, перчатки, ведро с водой и садовый шланг. Также стоит подготовить место, куда будете складывать укрытие, чтобы не создавать беспорядка на участке.

Сразу будет правильным удалить верхний слой укрытия, который защищал розы от снега и морозов. Это может быть сухая листва, солома, хвоя или специальный материал для укрытия растений. Необходимо аккуратно собрать его и сложить в ведро или на специально подготовленное место.

Затем необходимо осмотреть розы и удалить все сухие и повреждённые ветки. Если вы заметите на них признаки заболевания, то надо обработать растения специальными препаратами. Также стоит удалить все сухие листья и оставить только здоровые.

После этого можно приступать к обрезке роз. Она необходима для того, чтобы растения получили достаточно света и воздуха, а также для формирования красивой кроны. Обрезать необходимо до здоровой почки, оставляя 3-4 почки на каждой ветке. Также стоит удалить все ветки, которые растут внутрь куста или пересекаются между собой.

После обрезки розы необходимо хорошо полить. Это поможет растениям восстановиться после зимы и подготовиться к активному росту. Также можно добавить удобрения для роз, чтобы они получили необходимые питательные вещества.

После того, как розы были обрезаны и политы, необходимо убрать все оставшиеся укрытия.

Когда снимать укрытие с роз
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Бьюти-привычки, которые просто соблюдать каждому
Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву
Эксперт Ревин: ошибка при парковке с АКПП, которую часто допускают водители
Блеск без усилий: народные хитрости в борьбе с известковым налетом на ваших кранах
Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации: советы эксперта
Оригинальный рецепт: Котлеты "по-грузински" с грецкими орехами и черносливом
Блеск и чистота без усилий: секреты ухода за чайником из нержавеющей стали!
Сухость, шелушение, стянутость: как помочь коже зимой
Это очень популярные весенние цветы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников