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Чтобы не горчили: 6 правил, которые нужно соблюдать при поливе и уходу за огурцами

Правильный полив огурцов позволит получить богатый урожай

2:17
Садоводство » Овощи

Правильный полив — залог здоровья и обильного урожая огурцов. При неправильном подходе к поливу, они могут стать горькими и невкусными. Расскажем, как поливать огурцы, чтобы они не горчили и дали максимальный урожай.

Правильный полив огурцов позволит получить богатый урожай
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Регулярность полива: огурцы являются растениями, которые предпочитают постоянную влажность. Поэтому регулярность полива — ключевой фактор для предотвращения горечи в огурцах. Они нуждаются в умеренном поливе каждый день или через день, особенно в периоды активного роста и плодоношения. Избегайте пересыхания почвы или ее слишком сильного замачивания.

2. Вода: предпочтительно использовать теплую и отстоявшуюся воду для полива огурцов. Холодная вода может вызывать стресс для растений и повлечь за собой горечь. Предварительно отстоянная вода помогает устранить остатки хлора, которые могут быть присутствующими в водопроводной воде.

3. Отвод воды: огурцы не любят переувлажнённость, поэтому очень важно иметь хорошую систему отвода воды из грядки. Подготовьте дренажные отверстия или обеспечьте подходящую систему полива, чтобы избежать задержки влаги на поверхности почвы.

4. Умеренность полива: не стоит переусердствовать с поливом огурцов. Слишком частый и сильный полив может привести к размягчению плодов и развитию горечи. Держитесь за золотую середину и соблюдайте регулярность полива.

5. Полив в корень: чтобы избежать контакта влаги с растениями и плодами, поливайте огурцы у основания растений, предпочтительно на уровне корня. Это поможет избежать попадания лишней влаги на листья, что может вызвать горечь.

6. Мульчирование: нанесение слоя мульчи вокруг огурчиков поможет удерживать влагу и предотвратить перегревание почвы. Мульчирование также ограничит рост сорняков и поможет сохранить ровную температуру почвы, что благоприятно для предотвращения горечи.

Хороший полив играет важную роль в выращивании вкусных огурцов. Регулярность, качество воды, правильный уход и контроль влажности помогут вам получить обильный и сладкий урожай без горечи.

Огурцы не будут горчить если полить их этим
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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