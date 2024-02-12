Опытные дачники в это время обливают горячей водой малину, чтобы ягоды не оказались червивыми

Малина, считающаяся одной из наиболее полезных ягод, становится объектом внимания огородников, стремящихся получить обильный урожай. Она не только служит вкусным лакомством в свежем виде, но также становится отличным сырьем для варенья и джема, а ее замороженные плоды обеспечивают доступ к витаминам в зимний период. Однако на пути к урожаю может встретиться малиновый жук, способный сделать ягоды непригодными для употребления.
1. Горчица: Горчица, широко используемая опытными огородниками для борьбы с вредителями, также оказывает эффективное воздействие на малинового жука. Для приготовления раствора необходимо растворить 20 граммов горчичного порошка в десяти литрах воды и оставить на 8-12 часов. Полученным средством следует опрыскивать малиновые кусты.
2. Очистки картошки: Малоизвестный факт — картофельные очистки представляют собой отличную подкормку для малины. Этот растительный отход не только способствует увеличению урожая, но также служит естественным средством от вредителей. Для этого достаточно прикопать очистки под кусты малины.
3. Горячая вода: Этот метод применяется в период холодной погоды, когда температура не поднимается выше нуля. В ранней весне или поздней осени обработка малины горячей водой (прогретой до 70 градусов) направлена на предотвращение вредительской активности, охватывая почву, корни и стебли растения.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.