Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни
В Оренбургской области учеников гимназии в селе Донском переведут на очно-заочное обучение из-за обрушения потолка в спортзале
Рейтинг переднеприводных седанов: лучшие альтернативы Toyota Camry на российском рынке
В Казани мужчина смертельно отравился токсичным веществом во время мойки цистерны
Власти Новосибирской области взяли под контроль ситуацию с появлением диких животных близ деревень
В Петербурге полиция задержала студента по подозрению в кибермошенничестве
Эксперты составили рейтинг самых необычных функций у автомобилей
Как приготовить раствор для полива растений из лука?
Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Опытные дачники в это время обливают горячей водой малину, чтобы ягоды не оказались червивыми

Защита малины от вредителя: эффективные методы от малинового жука

1:32
Садоводство

Малина, считающаяся одной из наиболее полезных ягод, становится объектом внимания огородников, стремящихся получить обильный урожай. Она не только служит вкусным лакомством в свежем виде, но также становится отличным сырьем для варенья и джема, а ее замороженные плоды обеспечивают доступ к витаминам в зимний период. Однако на пути к урожаю может встретиться малиновый жук, способный сделать ягоды непригодными для употребления.

Защита малины от вредителя: эффективные методы от малинового жука
Фото: flickr. com by Muffet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эффективные методы защиты от малинового жука:

1. Горчица: Горчица, широко используемая опытными огородниками для борьбы с вредителями, также оказывает эффективное воздействие на малинового жука. Для приготовления раствора необходимо растворить 20 граммов горчичного порошка в десяти литрах воды и оставить на 8-12 часов. Полученным средством следует опрыскивать малиновые кусты.

2. Очистки картошки: Малоизвестный факт — картофельные очистки представляют собой отличную подкормку для малины. Этот растительный отход не только способствует увеличению урожая, но также служит естественным средством от вредителей. Для этого достаточно прикопать очистки под кусты малины.

3. Горячая вода: Этот метод применяется в период холодной погоды, когда температура не поднимается выше нуля. В ранней весне или поздней осени обработка малины горячей водой (прогретой до 70 градусов) направлена на предотвращение вредительской активности, охватывая почву, корни и стебли растения.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Последние материалы
В Казани мужчина смертельно отравился токсичным веществом во время мойки цистерны
Власти Новосибирской области взяли под контроль ситуацию с появлением диких животных близ деревень
В Петербурге полиция задержала студента по подозрению в кибермошенничестве
Эксперты составили рейтинг самых необычных функций у автомобилей
Как приготовить раствор для полива растений из лука?
Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Диетолог Королева назвала землянику природным антибиотиком
Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода
Вакуумный массаж от целлюлита: подробная инструкция, как делать правильно
Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг: лучшие автомобили года в различных категориях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников