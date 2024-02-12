Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали последствия удаления зубов
Пилинг Джесснера: что это, плюсы и минусы
Как избежать запотевания окон в машине в снег и дождь
Почему ваш крем не достигает желаемого эффекта: косметолог делится ошибками, которые могут возникать при домашнем уходе
Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав "правильного" шоколада
Когда водителям всё же нужно проходить обязательный техосмотр: пояснения представителя ГИБДД
Как убрать наращенные ресницы дома
Как подготовить землю к посадке
Как избавиться от пыли на передней панели автомобиля: советы руководителя автомойки
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Отличие обычной малины от ремонтантной

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины — обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Фото: wise-geek.com

Основное отличие между обычной и ремонтантной малиной заключается в их сезонах плодоношения. Обычная малина плодоносит только один раз в год — обычно в конце лета или начале осени. Это означает, что растение формирует цветочные почки осенью или зимой, а затем цветёт и плодоносит в следующем году. После плодоношения старые побеги обычно отмирают, и новые вырастают на их месте.

С другой стороны, ремонтантная малина имеет способность плодоносить два раза в год — один раз в начале лета и ещё один раз в конце лета или начале осени. Растение формирует цветочные почки в течение всего сезона роста и плодоносит как на побегах, которые выросли в текущем году, так и на побегах, которые выросли в предыдущем году. Ремонтантная малина позволяет получить урожай ягод дважды в год, что является очень привлекательным для многих садоводов.

Также следует отметить, что ремонтантная малина требует более аккуратного ухода и обрезки, чем обычная малина. Так как растение имеет два цикла плодоношения, важно правильно обрезать побеги, чтобы предотвратить перекрытие их плодоносящих зон и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Обрезка также помогает управлять размером растения и делает его более удобным для сбора ягод.

Некоторые садоводы предпочитают обычную малину из-за её простоты в выращивании и меньшей потребности в обрезке и уходе. Однако, ремонтантная малина весьма популярна из-за возможности получить урожай не только в основной сезон, но и в начале лета. Она может быть особенно полезна для тех, кто хочет получить свежие и вкусные ягоды на протяжении всего лета.

Выбор между обычной и ремонтантной малиной зависит от предпочтений садовода. Обычная малина может быть проще в уходе, но предлагает только один сезон плодоношения, в то время как ремонтантная малина плодоносит дважды, но требует более основательного ухода. В любом случае, обе эти малины радуют нас своими вкусными и ароматными ягодами, которые можно использовать во множестве кулинарных рецептов и десертов.

 

Чем отличается ремонтантная малина от обычной
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Последние материалы
В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали последствия удаления зубов
Пилинг Джесснера: что это, плюсы и минусы
Как избежать запотевания окон в машине в снег и дождь
Отличие обычной малины от ремонтантной
Почему ваш крем не достигает желаемого эффекта: косметолог делится ошибками, которые могут возникать при домашнем уходе
Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав "правильного" шоколада
Когда водителям всё же нужно проходить обязательный техосмотр: пояснения представителя ГИБДД
Как убрать наращенные ресницы дома
Как подготовить землю к посадке
Как избавиться от пыли на передней панели автомобиля: советы руководителя автомойки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников