Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Отличие обычной малины от ремонтантной

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина — это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины — обычная малина и ремонтантная малина.

Фото: wise-geek.com

Основное отличие между обычной и ремонтантной малиной заключается в их сезонах плодоношения. Обычная малина плодоносит только один раз в год — обычно в конце лета или начале осени. Это означает, что растение формирует цветочные почки осенью или зимой, а затем цветёт и плодоносит в следующем году. После плодоношения старые побеги обычно отмирают, и новые вырастают на их месте.

С другой стороны, ремонтантная малина имеет способность плодоносить два раза в год — один раз в начале лета и ещё один раз в конце лета или начале осени. Растение формирует цветочные почки в течение всего сезона роста и плодоносит как на побегах, которые выросли в текущем году, так и на побегах, которые выросли в предыдущем году. Ремонтантная малина позволяет получить урожай ягод дважды в год, что является очень привлекательным для многих садоводов.

Также следует отметить, что ремонтантная малина требует более аккуратного ухода и обрезки, чем обычная малина. Так как растение имеет два цикла плодоношения, важно правильно обрезать побеги, чтобы предотвратить перекрытие их плодоносящих зон и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Обрезка также помогает управлять размером растения и делает его более удобным для сбора ягод.

Некоторые садоводы предпочитают обычную малину из-за её простоты в выращивании и меньшей потребности в обрезке и уходе. Однако, ремонтантная малина весьма популярна из-за возможности получить урожай не только в основной сезон, но и в начале лета. Она может быть особенно полезна для тех, кто хочет получить свежие и вкусные ягоды на протяжении всего лета.

Выбор между обычной и ремонтантной малиной зависит от предпочтений садовода. Обычная малина может быть проще в уходе, но предлагает только один сезон плодоношения, в то время как ремонтантная малина плодоносит дважды, но требует более основательного ухода. В любом случае, обе эти малины радуют нас своими вкусными и ароматными ягодами, которые можно использовать во множестве кулинарных рецептов и десертов.