Эти растения вы можете посадить в тени

Многие растения нуждаются в большом количестве солнечного света, чтобы хорошо расти и цвести. Однако есть и такие виды, которые могут прекрасно себя чувствовать даже в тени. Они идеально подходят для оформления тенистых уголков сада, под деревьями или вдоль северной стороны дома.
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Лучшие теневыносливые растения
Барвинок - вечнозеленое растение с ползучими стеблями и ярко-синими цветками. Барвинок отлично подходит для создания плотного почвопокровного покрытия.
Герань лесная - многолетнее растение с красивыми листьями и нежными цветками. Герань лесная хорошо растет в тенистых лесах и парках.
Хоста - многолетнее растение с крупными декоративными листьями. Хосты бывают разных сортов и расцветок, поэтому можно подобрать растение для любого уголка сада.
Папоротники - древние растения с красивыми листьями. Папоротники хорошо растут во влажных и тенистых местах.
Мхи - простейшие растения, которые могут расти даже на камнях. Мхи создают красивый и оригинальный эффект в саду.
Посадка и уход за теневыносливыми растениями
Теневыносливые растения не требуют особого ухода. Однако есть несколько важных правил, которые следует соблюдать при их посадке и выращивании:
Выбирайте место с подходящим уровнем освещенности. Теневыносливые растения могут расти в тени, но им все же нужен некоторый солнечный свет.
Подготовьте почву перед посадкой. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и богатой питательными веществами.
Сажайте растения на правильной глубине. Корневая шейка растения должна находиться на уровне земли.
Поливайте растения регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду.
Вносите удобрения весной и летом. Используйте удобрения для теневыносливых растений.
Регулярно обрезайте растения, чтобы они сохраняли аккуратную форму.
Теневыносливые растения — это отличный выбор для оформления тенистых уголков сада. Они не требуют особого ухода и могут придать саду неповторимый шарм и обаяние.
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