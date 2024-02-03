Эти растения вы можете посадить в тени

Теневыносливые растения: лучшие виды для тенистых мест

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие растения нуждаются в большом количестве солнечного света, чтобы хорошо расти и цвести. Однако есть и такие виды, которые могут прекрасно себя чувствовать даже в тени. Они идеально подходят для оформления тенистых уголков сада, под деревьями или вдоль северной стороны дома.

Фото: creativecommons.org by Katya is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Лучшие теневыносливые растения

Барвинок - вечнозеленое растение с ползучими стеблями и ярко-синими цветками. Барвинок отлично подходит для создания плотного почвопокровного покрытия.

Герань лесная - многолетнее растение с красивыми листьями и нежными цветками. Герань лесная хорошо растет в тенистых лесах и парках.

Хоста - многолетнее растение с крупными декоративными листьями. Хосты бывают разных сортов и расцветок, поэтому можно подобрать растение для любого уголка сада.

Папоротники - древние растения с красивыми листьями. Папоротники хорошо растут во влажных и тенистых местах.

Мхи - простейшие растения, которые могут расти даже на камнях. Мхи создают красивый и оригинальный эффект в саду.

Посадка и уход за теневыносливыми растениями

Теневыносливые растения не требуют особого ухода. Однако есть несколько важных правил, которые следует соблюдать при их посадке и выращивании:

Выбирайте место с подходящим уровнем освещенности. Теневыносливые растения могут расти в тени, но им все же нужен некоторый солнечный свет.

Подготовьте почву перед посадкой. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и богатой питательными веществами.

Сажайте растения на правильной глубине. Корневая шейка растения должна находиться на уровне земли.

Поливайте растения регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду.

Вносите удобрения весной и летом. Используйте удобрения для теневыносливых растений.

Регулярно обрезайте растения, чтобы они сохраняли аккуратную форму.

Теневыносливые растения — это отличный выбор для оформления тенистых уголков сада. Они не требуют особого ухода и могут придать саду неповторимый шарм и обаяние.