Снег может повредить теплицу. Вот советы, если это уже случилось

В период осадков снег может навредить вашей теплице. Снеговая нагрузка — это давление на горизонтальную поверхность, которое создает снежный покров. Она может быть значительной и достигать нескольких сотен килограммов на квадратный метр. От величины снеговой нагрузки зависит конструкция теплицы.
Теплицы, которые могут выдерживать снеговую нагрузку, обычно имеют усиленный каркас и прочное покрытие. Каркас теплицы изготавливается из металлических труб или профилей, которые соединяются между собой болтами или сваркой. Покрытие теплицы может быть выполнено из поликарбоната, стекла или пленки.
Теплицы с арочной или купольной формой лучше выдерживают снеговую нагрузку, чем теплицы с прямоугольной или квадратной формой.
Каркас теплицы должен быть изготовлен из прочных материалов и иметь достаточное количество опор.
Поликарбонат и стекло лучше выдерживают снеговую нагрузку, чем пленка.
Чем толще покрытие теплицы, тем большую снеговую нагрузку она может выдержать.
Чем больше угол наклона крыши теплицы, тем больше снега она может выдержать.
Снеговая нагрузка, которую может выдержать теплица, указывается в технических характеристиках теплицы. Как правило, она отмечается в килограммах на квадратный метр.
Если вы в будущем планируете установить теплицу в регионе со значительной снеговой нагрузкой, вам следует выбирать теплицу с усиленным каркасом и прочным покрытием. Также обратите внимание на угол наклона крыши теплицы. Чем больше угол наклона крыши теплицы, тем больше снега она сможет выдержать.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.