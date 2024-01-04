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Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями

2:59
Садоводство » Советы

Садовая малина будет хорошо расти рядом с определёнными "соседями". Одни улучшают почву, другие сдерживают буйный рост кустов, третьи обеспечивают питание. Поэтому комбинированная или соседская посадка малины с другими культурами является очень полезной как для самих растений, так и для садоводов и самой почвы. Дзен-канал "Садоёж" рассказал о тех растениях, которые особенно хорошо соседствуют с малиной.

Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Фото: Transferred from hu.wikipedia to Commons by Kollányi Gábor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первая прекрасная пара — это малина и люпин. Во-первых, на корнях последнего обитают азотфиксирующие бактерии, которые обогащают почву этим важным макроэлементом. Во-вторых, зелень люпина богата калием. Посейте однолетний люпин в малиннике, чтобы получить азот и калий для кустиков культуры (после скашивания зелени его можно заделать в грунт). Выбирайте однолетний люпин, чтобы избежать неограниченного самосева. Посадите его весной, скосите летом и ваша почва станет рыхлой и плодородной, пригодной для питания кустов малины.

Вторая интересная особенность: малина любит, когда её корни укрыты. Поэтому вы можете засеять малинник любыми зелёными удобрениями, не только люпином. Единственное исключение — злаковые культуры, их не стоит сеять. Злаки забирают много влаги из почвы, а малине требуется достаточное количество воды. Покрывая почву ковром из зелени, вы замедлите её высыхание и зарастание сорняками. Кроме того, после скашивания зелёной массы удобрения станут дополнительным источником питания для растений и прекрасно разрыхлят почву. На такой увлажненной и питательной земле культура будет приносить крупные и сочные ягоды.

Третья прекрасная пара — малина и крапива. Обе культуры любят ту же самую почву, поэтому они отлично соседствуют друг с другом. Лично для меня ягоды на кустах, поросших крапивой, кажутся еще вкуснее. Зелень крапивы является источником калия для растений, что способствует богатому плодоношению и вкусному урожаю ягод. Чтобы облегчить сбор ягод, крапиву можно периодически скашивать и оставлять у подножия кустов таким образом, она будет не только питать растения, но и служить мульчей для почвы.

Четвёртый замечательный сосед для малины — щавель. Считается, что он помогает удержать малинник в пределах участка. Кроме того, щавель даёт вкусную и полезную зелень. Листья культуры можно использовать для кислых поливов растений-ацидофилов, которые предпочитают кислую почву.

Посадка малины в компании других культур будет являться взаимно выгодной и поможет создать благоприятные условия для роста и развития растения, а также повысить плодородие почвы.

МАЛИНЫ БУДЕТ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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