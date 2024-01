Your browser does not support the audio element.

Садовая малина будет хорошо расти рядом с определёнными "соседями". Одни улучшают почву, другие сдерживают буйный рост кустов, третьи обеспечивают питание. Поэтому комбинированная или соседская посадка малины с другими культурами является очень полезной как для самих растений, так и для садоводов и самой почвы. Дзен-канал "Садоёж" рассказал о тех растениях, которые особенно хорошо соседствуют с малиной.

Фото: Transferred from hu.wikipedia to Commons by Kollányi Gábor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license