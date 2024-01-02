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Как в теплице собрать урожай несколько раз за сезон?

4:35
Садоводство » Советы

Теплицы из поликарбоната на сегодняшний день стали неотъемлемой частью дачных участков. В них успешно выращивают не только овощи и зелень, но и виноград, клубнику, арбузы и дыни. Садоводы рассказали, как и когда нужно сажать овощи и зеленые культуры в теплице, чтобы получить несколько урожаев за сезон. Данные советы были даны по теплице размером 3×4 м. В ней три грядки и две дорожки-проходы по 60 см. Две грядки — вдоль боковых стенок теплицы и одна — посередине.

Как в теплице собрать урожай несколько раз за сезон?
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В. is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Первая посадка осуществляется в период с марта по апрель. В это время высеивается редис, свёкла, морковь, лук-севок для зелени, различные сорта салатов, укроп, петрушка, мелисса, руккола, базилик и другие холодостойкие растения. Перед посадкой грядки подготавливаются заранее: с осени их покрывают чёрным спанбондом. Если земля не была укрыта, то за месяц до начала работ в теплице накрыть её чёрной плёнкой или спанбондом, пишет "Мир Садоводства".

Для первой посадки садоводы используют центральную грядку полностью, по периметру сажая редис, лук-севок и свёклу. На боковых грядках делают две строчки посевов. Учитывая, что посадка проходит в раннее время, когда ещё бывают низкие температуры и ночные заморозки, устанавливаются дуги и накрываются посадки плёнкой, чтобы всходы появились быстрее. После появления первых листочков плёнка заменяется белым лутрасилом. Таким образом, если при высадке семян 20 марта к 20 апреля на столе уже появляются салаты и редиски.

Вторая посадка происходит в апреле и мае. После сбора большей части редиски и лука-севка садоводы повторно высеивают редиску, салаты и другую зелень уже на открытом грунте. Вся повторная и последующая посадка в теплице проходят только после проливания почвы фитоспорином. С 20-25 марта садоводы сажают рассаду томатов под укрытие лутрасилом на боковые грядки. В каждую ямку добавляется ложка удобрения "Ава" и 2 столовые ложки гранулированного гумуса, затем посадка засыпается небольшим слоем рыхлой садовой земли.

Если вы выращиваете как томаты, так и огурцы в одной теплице, то вторая боковая грядка остаётся пока пустой. Вдоль боковых грядок всегда можно сажать зелень и лук-севок для пера. Некоторые сеют укроп на грядке с будущими огурцами. Огурцы выращивают по следующей схеме: первый этап — ранний сорт дома на рассаду (начиная с апреля), второй этап — обычные огурцы на рассаду, высаживаем их в теплицу в мае, третий этап — семенами в теплицу с мая по июнь.

Третья посадка осуществляется в августе. Не забудьте заранее приобрести семена и лук-севок. С 25 июля садоводы начинают прищипывать точку роста у высокорослых и среднерослых помидоров, чтобы успеть получить хороший урожай до наступления холодов. Если август оказывается холодным, томаты снимают зелёными для дозревания уже дома. С 20-25 августа низкорослые и среднерослые кусты томатов перестают плодоносить, и на грядках оказываются свободные места. Эти участки засеиваются зеленью, редиской, луком на зелёное перо — всё точно так же, как и ранней весной. Урожай этих культур можно собирать до начала октября.

Огурцы, выращенные в теплице, могут давать урожай до середины октября даже при небольших заморозках. Для достижения такого результата необходимо правильно сажать растения поэтапно, выбирать подходящие сорта и уделять внимание особенностям их выращивания. Важным фактором является также использование хлебно-дрожжевой подкормки.

Центральная грядка в теплице играет дополнительную роль — после высадки основных культур на боковые на неё можно высаживать остатки рассады или рассаду, выращенную из пасынка огурца или томата. Плоды на таких растениях созревают позже, что позволяет продлить период сбора урожая до середины осени.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ТЕПЛИЦЫ И ГРЯДКИ НА УЧАСТКЕ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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