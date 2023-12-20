Шесть дел, которые важно сделать в саду в январе

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Январь — время для отдыха садоводов, когда они наслаждаются праздниками и забывают о своих обязанностях. Однако необходимо помнить о том, что работы в саду всё равно требуют внимания. Середина зимы — важный период для плодового сада, и кандидат сельскохозяйственных наук Александр Горный разработал список важных работ.

Фото: "winter*11*зима" by Olga Sytykh is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Предотвращаем образование ледяной корки на снегу

В периоды перепадов температур снег может образовать ледяную корку, которая часто повреждает стебли кустарников. Чтобы избежать этого, можно слегка разбить ледяную корку палкой, чтобы снег задерживался.

2. Очищаем растения от снега

После сильных снегопадов ветки могут ломаться под весом снега. Чтобы избежать повреждения, аккуратно стряхните его с растений, используя длинную жердь, обёрнутую мешковиной. Особое внимание следует уделить местам прививки молодых деревьев, где ломья чаще всего происходят.

3. Защищаем сад от грызунов

Зайцы и мыши всё ещё активно ищут пищу в садах, поэтому важно регулярно проверять обвязку деревьев. Кстати, снег может использоваться для защиты молодых растений от мышей. Во время оттепели потопчитесь вокруг ствола, чтобы снег превратился в лёд, преграждающий путь грызунам к нежной коре, пишет vsaduidoma. com.

4. Боремся с вредителями

Сейчас каждая веточка хорошо видна. Если вы заметили засохшие листья, обвитые паутиной, это гнёзда боярышницы и других вредителей. Их необходимо удалить. Также при необходимости следует срезать больные плоды с высоких деревьев при помощи сучкореза. Стволы и развилки деревьев рекомендуется очистить от старой коры, мха и лишайников.

5. Осматриваем черенки

Необходимо следить, чтобы почки на черенках не начали преждевременно расти. Если это всё же произошло, растения следует переместить в более прохладное место или чаще проветривать подвал.

6. Контролируем урожай

Не забывайте проверять плоды, которые хранятся в хранилище. Контролируйте температуру и влажность воздуха в помещении. Для большинства сортов яблок оптимальная температура хранения составляет от 0 до +2-3 градусов, и относительная влажность воздуха должна быть 85-90%. Яблоки начинают замерзать при температуре -1,4…-1,8 градусов, поэтому в случае сильных морозов необходимо утеплить подвал и плотно закрыть отдушины.

Если в хранилище слишком тепло, фрукты быстро перезревают, а слишком сухой воздух может привести к их высыханию. Для снижения температуры следует осторожно проветривать, избегая конденсации влаги на плодах. Повышенная влажность является одной из основных причин загнивания яблок и появления неприятного привкуса. Поврежденные плоды следует сразу убирать, чтобы не заразить оставшийся урожай.

Следите за погодой: если наступает тёплый циклон, сопровождающийся дождями и неожиданной "весной", растения следует раскутать, а при возвращении морозов вновь укрыть их.