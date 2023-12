Your browser does not support the audio element.

Обрезка деревьев считается одной из ключевых процедур для улучшения состояния сада. Тем не менее вопрос, когда именно нужно проводить процедуру, остаётся для многих загадкой. Эксперты объясняют, почему зимняя обрезка является оптимальным вариантом.

Фото: "Огород зимой" by Barbariandeagle is marked with CC0 1.0. is licensed under This work has been marked as dedicated to the public domain.