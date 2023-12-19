Сад расцветёт на глазах: хитрые дачники не делают обрезку весной и получают шикарные деревья

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Обрезка деревьев считается одной из ключевых процедур для улучшения состояния сада. Тем не менее вопрос, когда именно нужно проводить процедуру, остаётся для многих загадкой. Эксперты объясняют, почему зимняя обрезка является оптимальным вариантом.

Фото: "Огород зимой" by Barbariandeagle is marked with CC0 1.0. is licensed under This work has been marked as dedicated to the public domain.

Они сообщают, что данная процедура в холодный период даёт более заметные результаты по сравнению с её проведением в тёплое время года. В частности, это связано с тем, что в зимнее время без листвы на деревьях становятся видны серьёзные дефекты.

Кроме того, зимняя обрезка способствует стимуляции роста и развития деревьев весной. Нужно понимать, что к концу осени растения вступают в состояние покоя, поэтому эта процедура не нанесёт им вреда физиологическим процессам, а наоборот, активизирует формирование почек и ветвей.

Благодаря своевременной обрезке плодовые деревья весной дадут гораздо больший урожай. Кроме того, процедура, проведённая зимой, поможет предотвратить различные болезни и вредителей растений. Крона будет иметь лучшую вентиляцию и освещение, что также предотвратит появление паразитов, пишет attention.plus.

Тем не менее необходимо понимать, что зимняя обрезка имеет свои ограничения. Процедуру можно проводить только при температуре не ниже -5 градусов Цельсия, иначе деревья могут получить обморожение.