В огороде пырей ползучий представляет настоящую угрозу для посаженных культур, и избавляться от него необходимо сразу же после его появления. Этот вредитель имеет быстрый темп роста, и его корни проникают глубоко в почву, поглощая полезные микроэлементы и мешая развитию остальных растений.
Существует несколько эффективных растворов, которые помогут бороться с пыреем.
Сначала можно воспользоваться раствором соды: пачка соды на десять литров воды. Этот раствор следует полить только на пырей, что приведет к его постепенному ослаблению.
Другим эффективным средством является соляной раствор. На ведро воды (5-7 литров) следует добавить полпачки соли. Затем воду нужно прокипятить и залить ею землю с пыреем.
Еще одним эффективным методом является смесь из 2 литров уксуса, 100 граммов соли, 50 граммов моющего средства, приготовленная в алюминиевой посуде. Этот раствор следует осторожно распылить на пырей. Наилучшие результаты достигаются при использовании этого средства утром, сообщает садовый журнал "Совхозник".
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