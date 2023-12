Your browser does not support the audio element.

В огороде пырей ползучий представляет настоящую угрозу для посаженных культур, и избавляться от него необходимо сразу же после его появления. Этот вредитель имеет быстрый темп роста, и его корни проникают глубоко в почву, поглощая полезные микроэлементы и мешая развитию остальных растений.

Фото: flickr. com by NY State IPM Program at Cornell University is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license