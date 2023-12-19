3 способа расправиться с пыреем ползучим на своем участке

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В огороде пырей ползучий представляет настоящую угрозу для посаженных культур, и избавляться от него необходимо сразу же после его появления. Этот вредитель имеет быстрый темп роста, и его корни проникают глубоко в почву, поглощая полезные микроэлементы и мешая развитию остальных растений.

Фото: flickr. com by NY State IPM Program at Cornell University is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существует несколько эффективных растворов, которые помогут бороться с пыреем.

Сначала можно воспользоваться раствором соды: пачка соды на десять литров воды. Этот раствор следует полить только на пырей, что приведет к его постепенному ослаблению.

Другим эффективным средством является соляной раствор. На ведро воды (5-7 литров) следует добавить полпачки соли. Затем воду нужно прокипятить и залить ею землю с пыреем.

Еще одним эффективным методом является смесь из 2 литров уксуса, 100 граммов соли, 50 граммов моющего средства, приготовленная в алюминиевой посуде. Этот раствор следует осторожно распылить на пырей. Наилучшие результаты достигаются при использовании этого средства утром, сообщает садовый журнал "Совхозник".