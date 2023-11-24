Как сохранить шаровидную хризантему до весны

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение, известное как хризантема мультифлора, привлекает внимание своей шаровидной формой, которая формируется естественным образом, без обрезки. В период цветения она создает впечатление круглой сферы, усыпанной мелкими цветочками. Цветы настолько густо покрывают поверхность кроны, что листья практически не видны сквозь них.

Фото: commons.wikimedia. org by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Массовая продажа мультифлора начинается в сентябре, часто в виде подарочных растений в горшках. Многие приобретают их, надеясь вырастить в домашних условиях, но стоит учитывать, что это растение лучше процветает на балконах, верандах и террасах, а также может быть выращено в открытом грунте.

Зимовка в открытом грунте: Когда хризантема мультифлора цветет, ее ветки срезают на высоте 5-10 см. Затем проводится окучивание торфом, сухими листьями, соломой или срезанными ветками. Для дополнительной защиты сверху можно использовать агроволокно.

При решении сохранить мультифлоры в грунте, их следует высаживать на место, где во время зимних оттепелей и ранней весны вода не задерживается. Важно избегать переувлажнения, так как хризантемы более чувствительны к этому, чем к морозам. Следует также своевременно убирать укрытие весной, чтобы избежать гниения растений.

Зимовка на балконе: Этот вариант подходит для городских жителей, имеющих мультифлору в горшке. Для зимовки подходит застекленный балкон, лоджия или веранда, где сохраняется температура +3…+10°С. Важно избегать заморозков, и, если они ожидаются, растение следует временно переместить внутрь.

Мультифлора также может зимовать на балконе в виде черенков, предварительно укорененных в начале осени.