Когда и как надо собирать семена тыквы для посева?

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Подготовка посадочного материала начинается весной, еще на стадии планирования огорода. Семена тыквы высаживают отдельно от основной грядки, придерживаясь определенных методов, таких как своевременное прищипывание плетей для формирования двух-трех качественных плодов.

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Зрелые тыквы перемещают в теплое помещение, где они выдерживаются в течение первых 10-15 дней после сбора. Продолжительное хранение может негативно сказаться на качестве семян, а также может привести к их прорастанию внутри плода. После этого семена извлекают, тщательно очищают, отбрасывают поврежденные и испорченные. Промывание посадочного материала в воде не рекомендуется. Семена укладывают в один слой на ткань или бумагу и сушат на солнечном подоконнике или в сухом теплом помещении.

Важно учесть, что тыквенные культуры легко подвергаются переопылению. Если вы выращивали рядом разные сорта, собранные семена могут содержать смешанные гены, влияя на неопределенные результаты посева. В связи с этим предпочтительно покупать семена у надежных производителей.

Если все-таки решено самостоятельно заготовить семена, учтите следующее:

На солнечной стороне плода формируются более продуктивные семена, полностью вызревшие и хорошо прогретые.

Семена, сформированные у плодоножки, обеспечивают более высокий урожай.

Наиболее качественными для проращивания считаются крупные семена, расположенные в центральной части тыквы.

Наиболее качественными для проращивания считаются крупные семена, расположенные в центральной части тыквы. Для заготовки семян предпочтительны плоды, образовавшиеся на главном стебле и завязавшиеся в начале роста тыквенной плети.

Весной, перед посадкой, следует провести протравливание — обработку семян для защиты от грибковых заболеваний.