Когда и как надо собирать семена тыквы для посева?

Подготовка посадочного материала начинается весной, еще на стадии планирования огорода. Семена тыквы высаживают отдельно от основной грядки, придерживаясь определенных методов, таких как своевременное прищипывание плетей для формирования двух-трех качественных плодов.
Зрелые тыквы перемещают в теплое помещение, где они выдерживаются в течение первых 10-15 дней после сбора. Продолжительное хранение может негативно сказаться на качестве семян, а также может привести к их прорастанию внутри плода. После этого семена извлекают, тщательно очищают, отбрасывают поврежденные и испорченные. Промывание посадочного материала в воде не рекомендуется. Семена укладывают в один слой на ткань или бумагу и сушат на солнечном подоконнике или в сухом теплом помещении.
Важно учесть, что тыквенные культуры легко подвергаются переопылению. Если вы выращивали рядом разные сорта, собранные семена могут содержать смешанные гены, влияя на неопределенные результаты посева. В связи с этим предпочтительно покупать семена у надежных производителей.
Если все-таки решено самостоятельно заготовить семена, учтите следующее:
Весной, перед посадкой, следует провести протравливание — обработку семян для защиты от грибковых заболеваний.
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