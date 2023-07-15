Тройка прогнозистов. Растения, успешно предсказывающие погоду

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Природа всегда вносит свой вклад в нашу жизнь и окружающую среду. В течение веков люди обращали внимание на наблюдения природных явлений, чтобы предсказывать погоду. Одним из интересных способов предсказания погоды является наблюдение за растениями.

Фото: pixabay. com

Список растений, предсказывающих погоду

1. Мак

Описание: мак — красивое цветущее растение с яркими лепестками. Он также известен своей способностью предсказывать погоду. Обычно мак цветет в солнечные и теплые дни, но его лепестки закрываются перед наступлением дождя.

Как это работает: лепестки мака реагируют на изменения атмосферного давления и влажности воздуха. Перед наступлением дождя атмосферное давление понижается, а влажность возрастает. Эти изменения влияют на клетки лепестков мака и заставляют их закрываться. Таким образом, мак может служить индикатором предстоящих изменений в погоде.

2. Клюква

Описание: клюква — популярное ягодное растение, известное своими полезными свойствами. Оказывается, она также может предсказывать погоду. У клюквы есть особенность, которая связана с погодными условиями.

Как это работает: листья клюквы реагируют на колебания влажности воздуха. При высокой влажности они становятся мягкими и скручиваются, а при низкой влажности они становятся жесткими и плоскими. Это делает клюкву полезным индикатором для предсказания погоды.

3. Конский каштан

Описание: конский каштан — дерево с крупными, грубыми листьями и красивыми цветами. Он также может быть использован для предсказания погоды.

Как это работает: каштан реагирует на изменения влажности почвы. Если почва становится слишком сухой из-за предстоящей засухи, листья конского каштана начинают желтеть и опадать раньше обычного. Это является признаком того, что погода скоро изменится.

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