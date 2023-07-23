Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WSJ: Запад знал о нехватке у боевиков ВСУ ресурсов для контрнаступления, но были надежды на находчивость
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек
У подростка из Нижнего Новгорода после укуса комара в мошонке завёлся 15-сантиметровый червь
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму

Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам

3:43
Садоводство

Если у вас есть сад или огород, вы знаете, как важна солнечная экспозиция для здоровья и роста растений. Определение того, сколько солнечного света получает каждая часть вашего сада, может быть сложной задачей. Однако создание карты солнца поможет вам отслеживать солнечную экспозицию в вашем саду и принимать правильные решения по размещению растений. 

Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2017/07/sun-mapping.jpg

Создание карты солнца

Прежде чем начать создавать карту солнца, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Карандаш и бумага.
  • Компас.
  • Лента или веревка.
  • Записывающее устройство (например, телефон или планшет).

Теперь, когда у вас есть все необходимое, следуйте этим шагам, чтобы создать карту солнца:

Шаг 1: Отметьте границы вашего сада

При помощи карандаша и бумаги нарисуйте план вашего сада. Обведите границы сада и обозначьте все существующие растения и структуры.

Шаг 2: Определите солнечные часы

Наблюдайте сад в течение нескольких дней и отмечайте, когда и где солнце находится наиболее ярким. Записывайте время и место на карте сада. Это поможет вам определить области сада с наибольшей солнечной экспозицией.

Шаг 3: Определите направление солнца

Используя компас, определите направление, в котором восходит и заходит солнце. Обозначьте эти направления на вашей карте сада.

Шаг 4: Создайте солнечные тени

Используя ленту или веревку, создайте тени на вашей карте сада, отображающие расположение растений и структур, которые создают тень в определенное время дня. Это поможет вам определить области сада с недостаточной солнечной экспозицией.

Шаг 5: Записывайте данные

Во время наблюдений и измерений используйте записывающее устройство, чтобы сохранить данные о солнечной экспозиции в вашем саду. Записывайте время, место и уровень солнечного света в разных частях сада.

Использование карты солнца для отслеживания солнечной экспозиции

Теперь, когда у вас есть ваша карта солнца, вы можете использовать ее для отслеживания солнечной экспозиции в вашем саду. Вот несколько способов использования карты солнца:

1. Размещение растений

Используйте карту солнца, чтобы определить оптимальное расположение растений в вашем саду. Растения, требующие больше солнечного света, должны быть размещены в областях с наибольшей солнечной экспозицией, тогда как растения, предпочитающие тень, должны быть размещены в областях с недостаточной солнечной экспозицией.

2. Размещение структур

Если у вас есть структуры, такие как беседки, теплицы или заборы, используйте карту солнца, чтобы определить их влияние на солнечную экспозицию в вашем саду. Вы можете решить переместить структуры или растения, чтобы улучшить солнечную экспозицию.

3. Планирование полива

Солнечная экспозиция влияет на испарение влаги из почвы. Используя карту солнца, вы можете определить области сада, которые быстрее высыхают, и адаптировать полив соответственно.

4. Измерение прогресса

Периодически обновляйте карту солнца, чтобы отслеживать изменения в солнечной экспозиции вашего сада с течением времени. Это поможет вам оценить эффективность ваших решений по размещению растений и структур.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Последние материалы
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России
Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии
"Потому что русские": Итальянский клуб отказался продавать игрока "Спартаку"
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников