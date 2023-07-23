Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас есть сад или огород, вы знаете, как важна солнечная экспозиция для здоровья и роста растений. Определение того, сколько солнечного света получает каждая часть вашего сада, может быть сложной задачей. Однако создание карты солнца поможет вам отслеживать солнечную экспозицию в вашем саду и принимать правильные решения по размещению растений.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2017/07/sun-mapping.jpg

Создание карты солнца

Прежде чем начать создавать карту солнца, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Карандаш и бумага.

Компас.

Лента или веревка.

Записывающее устройство (например, телефон или планшет).

Теперь, когда у вас есть все необходимое, следуйте этим шагам, чтобы создать карту солнца:

Шаг 1: Отметьте границы вашего сада

При помощи карандаша и бумаги нарисуйте план вашего сада. Обведите границы сада и обозначьте все существующие растения и структуры.

Шаг 2: Определите солнечные часы

Наблюдайте сад в течение нескольких дней и отмечайте, когда и где солнце находится наиболее ярким. Записывайте время и место на карте сада. Это поможет вам определить области сада с наибольшей солнечной экспозицией.

Шаг 3: Определите направление солнца

Используя компас, определите направление, в котором восходит и заходит солнце. Обозначьте эти направления на вашей карте сада.

Шаг 4: Создайте солнечные тени

Используя ленту или веревку, создайте тени на вашей карте сада, отображающие расположение растений и структур, которые создают тень в определенное время дня. Это поможет вам определить области сада с недостаточной солнечной экспозицией.

Шаг 5: Записывайте данные

Во время наблюдений и измерений используйте записывающее устройство, чтобы сохранить данные о солнечной экспозиции в вашем саду. Записывайте время, место и уровень солнечного света в разных частях сада.

Использование карты солнца для отслеживания солнечной экспозиции

Теперь, когда у вас есть ваша карта солнца, вы можете использовать ее для отслеживания солнечной экспозиции в вашем саду. Вот несколько способов использования карты солнца:

1. Размещение растений

Используйте карту солнца, чтобы определить оптимальное расположение растений в вашем саду. Растения, требующие больше солнечного света, должны быть размещены в областях с наибольшей солнечной экспозицией, тогда как растения, предпочитающие тень, должны быть размещены в областях с недостаточной солнечной экспозицией.

2. Размещение структур

Если у вас есть структуры, такие как беседки, теплицы или заборы, используйте карту солнца, чтобы определить их влияние на солнечную экспозицию в вашем саду. Вы можете решить переместить структуры или растения, чтобы улучшить солнечную экспозицию.

3. Планирование полива

Солнечная экспозиция влияет на испарение влаги из почвы. Используя карту солнца, вы можете определить области сада, которые быстрее высыхают, и адаптировать полив соответственно.

4. Измерение прогресса

Периодически обновляйте карту солнца, чтобы отслеживать изменения в солнечной экспозиции вашего сада с течением времени. Это поможет вам оценить эффективность ваших решений по размещению растений и структур.