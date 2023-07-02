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Полезные садовые насекомые, которые опылят растения и решат проблему вредителей

4:27
Садоводство

Ваш сад является домом для множества насекомых, и некоторые из них могут быть настоящими помощниками при садоводстве. Они выполняют важные задачи, такие как опыление цветов, борьба с вредителями и поддержание экологического баланса.

1. Пчелы. Пчёлы являются одними из самых важных полезных насекомых в саду. Они выполняют опыление многих растений, что способствует образованию плодов и семян. Чтобы привлечь пчел в ваш сад, выращивайте медоносные растения, такие как лаванда, вербена и огурец. Также оставляйте небольшие лужайки с цветами для пчел, чтобы они могли найти пищу и укрытие.

2. Осы. Осы являются эффективными хищниками, которые помогают контролировать популяции вредных насекомых в саду. Они питаются личинками насекомых, такими как мухи и гусеницы. Для привлечения ос в саду, создайте специальные гнезда, установив деревянные ящики или трубки на деревьях или стенах зданий.

3. Жуки-хищники. Некоторые виды жуков-хищников являются полезными насекомыми, которые питаются вредителями растений, такими как тлеющие насекомые и клещи. Чтобы привлечь жуков-хищников, создайте условия для их обитания, предоставив места для укрытия и размножения, а также оставив небольшие участки необработанной земли с подстилкой.

4. Пауки. Пауки также являются полезными существами, хотя строго говоря, они не относятся к насекомым - это отдельный отряд паукообразных. Они питаются мухами, мошками и другими вредителями. Пауки помогают контролировать их популяции и предотвращать повреждение растений. Чтобы привлечь пауков в сад, оставьте паутину в углах и укрытия для них, такие как камни или куски дерева.

5. Ледянки. Ледянки являются полезными насекомыми, которые питаются слизнями, улитками и другими вредителями, которые могут нанести вред вашим растениям. Они также помогают разлагать органический материал в почве. Чтобы привлечь ледянок в сад, предоставьте им участки сырой и влажной почвы, где они смогут найти пищу и укрытие.

6. Щитовки. Щитовки являются полезными насекомыми, которые помогают контролировать популяции тлей. Они питаются соком растений, который выделяют тли. Чтобы привлечь щитовок в сад, оставьте на растениях несколько тлей, чтобы служить им источником пищи.

7. Черви. Черви являются полезными насекомыми, которые улучшают качество почвы путем её рыхления и разложения органического материала. Они также способствуют циркуляции воздуха в почве и обеспечивают доступ кислорода для корней растений. Чтобы привлечь червей в сад, оставляйте органический материал на поверхности почвы и избегайте чрезмерного использования пестицидов.

8. Ласточки. Ласточки — это полезные птицы, которые питаются множеством насекомых, включая мух, комаров и муравьев. Они помогают контролировать популяции вредителей и охранять сад от вредных насекомых. Чтобы привлечь ласточек в сад, установите гнезда для них на деревьях или под навесами.

9. Муравьи. Муравьи могут быть полезными и вредоносными насекомыми в саду. Они помогают распространять семена некоторых растений и питаются вредителями, но некоторые виды могут также наносить вред растениям. Чтобы привлечь полезные муравьи в сад, предоставьте им доступ к натуральным источникам пищи, таким как фрукты или сладкие растворы, и создайте муравейники в безопасных местах.

10. Божьи коровки. Божьи коровки являются полезными насекомыми, которые питаются тлёй и гусеницами. Они могут помочь контролировать популяции вредителей и защитить ваши растения от повреждений. Чтобы привлечь божьих коровок в сад, посадите растения, привлекающие их, такие как дурман или молодило.

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Как привлечь в сад полезных насекомых
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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