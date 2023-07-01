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Айва в вашем саду: инструкция по успешному выращиванию

3:00
Садоводство

Айва известна с древних времен и имеет богатую историю выращивания. Она произрастает в различных климатических условиях, от умеренного до субтропического. Айва является популярным фруктом во многих странах, включая Россию, где она выращивается как садовое и декоративное растение.

Айва в вашем саду: инструкция по успешному выращиванию
Фото: cdn.britannica. com/78/199578-050-B3A97362/quince-fruits.jpg

Подготовка почвы

Перед посадкой айвы необходимо правильно подготовить почву. Оптимальным вариантом является рыхлая, плодородная и дренированная почва с нейтральной кислотностью. Рекомендуется провести анализ почвы и внести необходимые поправки, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития растения.

Выбор места для выращивания

Айва предпочитает солнечное место, защищённое от сильных ветров. При выборе места для выращивания учтите, что растение достаточно крупное, поэтому оно должно иметь достаточно места для свободного развития корневой системы и кроны.

Выбор саженцев

При выборе саженцев айвы следует обратить внимание на их качество. Лучше всего приобретать саженцы в надежных питомниках или у проверенных продавцов. Избегайте саженцев с повреждёнными корнями или засохшими побегами.

Посадка айвы

Посадка айвы производится весной или осенью. Перед посадкой рекомендуется выкопать яму достаточного размера, добавить компост или перегной для улучшения почвы и аккуратно разместить саженец в яме, засыпав его землей до уровня, на котором он рос в питомнике.

Уход за айвой

Полив и удобрение

Айва нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркое время года и в период созревания плодов. Регулярный полив поможет поддерживать оптимальное увлажнение почвы и способствовать развитию растения. Также рекомендуется проводить подкормки айвы органическими и минеральными удобрениями для обеспечения нормального роста и плодоношения.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка является важной частью ухода за айвой. Она проводится в период покоя растения, обычно осенью или зимой. Обрезка помогает формировать правильную крону растения, улучшает его вентиляцию и способствует развитию здоровых побегов.

Защита от вредителей и болезней

Айва может быть подвержена атаке различных вредителей и заболеваний. Для защиты дерева рекомендуется регулярно осматривать его на наличие вредителей и проводить профилактическую обработку специальными препаратами.

Сбор урожая

Айва начинает плодоносить примерно через 3-4 года после посадки. Созревание плодов происходит в конце осени или начале зимы. Оптимальный момент для сбора айвы — когда плоды достигают нужной спелости, но ещё не начали разлагаться.

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Айва выращивание и уход, урожайность, обрезка, сбор урожая, формировка дерева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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