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Заготовка трав на будущее: петрушка, мята и укроп

3:38
Садоводство

Заготовка трав позволяет сохранить их полезные свойства и аромат для использования в течение всего года. Свежие травы содержат витамины, минералы и другие биологически активные вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье. Правильная заготовка позволяет сохранить эти ценные свойства и получить доступ к ним даже в холодный сезон.

Заготовка трав на будущее: петрушка, мята и укроп
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Подготовка перед заготовкой трав

Перед тем как приступить к заготовке трав, важно убедиться в их качестве и состоянии. Следует выбирать только здоровые растения без признаков болезней или повреждений. Травы следует собирать утром, когда их содержание эфирных масел наиболее высоко. После сбора растения нужно тщательно промыть и обсушить.

Мята

Мята является одним из лучших видов трав для заготовки на июль. Она обладает освежающим ароматом и вкусом, и может быть использована в различных рецептах.

Свежие листья мяты для чая

Свежие листья мяты идеально подходят для приготовления освежающего чая. Для этого достаточно заварить несколько свежих листьев мяты в горячей воде и оставить настаиваться несколько минут. Полученный напиток будет обладать приятным ароматом и вкусом мяты.

Мятная настойка

Мятная настойка — это прекрасный способ сохранить аромат и вкус мяты на долгое время. Для приготовления настойки необходимо залить свежие листья мяты водкой или раствором спирта и оставить настаиваться в течение нескольких недель. Полученная настойка может быть использована в кулинарии или для приготовления напитков.

Петрушка

Петрушка является еще одним отличным вариантом для заготовки трав на июль. Ее можно использовать в различных блюдах, чтобы добавить им аромата и вкуса.

Замораживание петрушки

Замораживание является простым и эффективным способом сохранить свежесть и аромат петрушки. Для этого следует мелко нарезать петрушку и разложить ее в ледовые формы. Затем формы с петрушкой следует поместить в морозильник. Замороженную петрушку можно использовать в кулинарии при приготовлении супов, соусов и других блюд.

Сушка петрушки

Сушка петрушки — это еще один способ сохранить ее на долгое время. Для этого пучок петрушки следует повесить вверх ногами в темном, прохладном месте. Когда петрушка полностью высохнет, ее можно раздробить и хранить в стеклянной банке. Сушеную петрушку можно использовать в различных блюдах, приправах или для приготовления чая.

Укроп

Укроп является популярным и ароматным видом травы, который также можно заготовить на июль для дальнейшего использования.

Заготовка укропа в масле

Один из способов сохранить аромат укропа на долгое время — это заготовка его в масле. Для этого свежие веточки укропа следует залить растительным маслом и оставить настаиваться в течение нескольких недель. Полученное укроповое масло можно использовать для приготовления различных соусов или заправок.

Замораживание укропа

Замораживание является еще одним способом сохранить укроп на долгое время. Для этого следует мелко нарезать укроп и разложить его в контейнеры или пакеты для замораживания. Замороженный укроп можно добавлять в супы, салаты или другие блюда при приготовлении.

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Какие травы заготавливать: сбор июнь-июль
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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